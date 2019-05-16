摩托車騎士們也有俠客急公好義的精神

(Keystone / Martial Trezzini)

春暖花開了，在瑞士騎摩托車是一件非常舒服的事。瑞士人Uwe Knopf說著他不只在瑞士境內騎車兜風，也騎出了瑞士到了德奧等鄰近的國家。認識了許多騎車同好，更不可思議地在車旅程中他離開了舒適圈，更看到了許多需要幫助的人，感受到的生命熱情，於是發願：我每一年都要靠自己的力量募款，在金錢上協助在為難中的人。



騎乘之間，他們這群因摩托車而相聚的騎士們，成了現代仗義行俠的現代騎士。



騎出人生的意外旅程

2011年10月Uwe Knopf購置了他人生第一輛偉士牌(Vespa )摩托車，隔年他參加了蘇黎世近郊Meilen小鎮的車友聚會，享受共騎的樂趣。之後他更加入了瑞士全國偉士牌車隊俱樂部Vespa Club Schweiz (德)外部链接，2015年他成為該會的副會長，積極組織車友之間的活動，擔任重要職務為團體付出，是獨樂樂不如眾樂樂的極致表現。



Uwe Knopf：一個外冷內熱的壯漢。

(本人提供)

Uwe Knopf表示：「對許多愛車人來說，騎車是一種個人的享受，並不需要與他人共享。而我喜歡與車友共騎，加入一個協會也代表對一個團體的義務，必須繳年費，出席會員大會。而我們是一個非政治性的團體，就是同好們共享騎車的趣味和分享摩托車的知識。」



俱樂部的協會會員們在聚會裡交換騎乘心得，機械知識等等資訊，同好們在活動間增進了友誼，也對團體產生了歸屬感和向心力。



人民團體形成與議題發酵

人民團體是直接民主的關鍵條件，如何形成團體培養出關心議題，並付出實際行動的人民，民主得以維繫其價值。若參與民主的人數過少，則徒留形式，是瑞士近年的隱憂。



人民團體的形成不一定有政治上的目的，也可能是出於同一個愛好或是地方性民俗活動的集結，如此而所形成的團體在瑞士多不可數。在組織發展中，也間接培養了瑞士人組織活動和參與討論的能力，「結社、互助與社團發展」成為一種瑞士特徵。從最初的無政治性的團體，進而走入社會運動的也有。集結人民，就能成為力量。



在瑞士長久以來，有一個容易讓人民形成團體，形成力量的制度，即是培養關心公共事務人民的土壤。在瑞士三個人加上一個組織精神與章程，即可組成一個協會(Verein)，也因此以協會的形式存在的人民團體非常普遍與多元，細小而遙遠的議題，總有人關心。各個團體間，彼此也尋找合作的切入點，結社與意見溝通在瑞士的生活裡很常見。

瑞士的偉士牌俱樂部Vespa Club(德)外部链接成立於1952年，在蘇黎世成立之時還上了報，是當時熱門的話題，發展至今，全國大小分會超過50個，約有1100個會員，具有相當規模。尤其在夏天，車隊出動時，民眾們可以欣賞到不同年代的偉士牌機車結隊成行，是不同時代機械進步的巡禮，隊伍壯觀。

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長期參加五、六個協會，出錢出力，以休閒時間投入公益或政治，這也是瑞士人的一種典型。從關心自己的小地方開始，監督地方公有設施的修繕、學校孩童的午餐、或是是否開築新的聯外道路，從實際的生活到全國性的事務，每一個公民的都有力量，每一票決定共生的大環境。



合作產生的公益效能

協會之外，另有一種形式 IG (Interessengemeinschaft)，筆者稱為共行團，不需要章程，也無須友誼或人際關係的牽繫，只需要一群人有同樣的理想和行動，他們自行成會，以IG共行團的名稱對外宣傳，集體行動。這樣的團體也沒有會長這樣的頭銜，彼此的看法相互激盪，為團體共同的目標付出。



Uwe Knopf提到：「三年前我認識了一個患有肌肉痙攣疾病的男孩，他的家庭情況非常困苦。於是我開始為他募款，也得到朋友們的響應。能為受苦的人做一些事，為社會而付出讓我非常快樂。」更積極地，自2017年起他和會裡的幾個同好，在協會之外他們一起成立了一個新團體IG Vespa Friends of Switzerland瑞士偉士牌之友會(德)外部链接，他們發願：不只一起騎車逍遙，也發揮團體助人的精神，每年協助一個在困境中的孩童，度過難關。

Uwe Knopf與慈善車隊

(本人提供)

Uwe Knopf說：「我們的協會太大，也不是每個人都支持我行善的這個計畫，和我有同樣的理念的騎車同好，我們決定另組新會，來實現這個發想。」目前有15人加入，一起朝募款助人的慈善目標前進。



一年一個項目，為不同的孩童尋找資源，他們一起走到了2019年。今年瑞士偉士牌之友會的公益項目是為Theodora兒童基金會(德)外部链接募款，讓全瑞士34所醫院和29個醫護機構中的孩童，得到治療時也有充滿希望的歡樂藝術活動陪伴。病童們在病痛中有毅力對抗病魔，也對未來保有信心。



積少成多，從個人到團體的社會服務

開口向人募款，不是一件容易的事。Uwe Knopf坦承，有求於人，找人贊助對他和共行團的夥伴們都是很大的挑戰。他們成立臉書專頁、發起活動，利用每次騎車同好們的聚會，擺攤宣傳。此外，他們也拉贊助獎品，舉辦騎車比賽，號召同往共同騎往一個地點，吸引更多人的關注與加入。



今年他們並沒有設下募款金額的具體數字，但這15個人的小團體自己的力量和人際關係拉到可能的贊助，目前成功地獲得一些私人公司、公家單位或社會團體的響應，比方一個小地方的麵包店、咖啡廳、Frauenfeld小鎮的鎮公所(德)外部链接、保險公司的區域性營業所(德)外部链接等等。大筆捐款令人振奮，而5瑞郎、10瑞郎不等的小額捐款，不分金額高低，對他們來說都是贊助。在年底他們會寄上捐款收據與感謝函，答謝贊助者對公益的熱心，積少成多，集成力量。



現代騎士的遊俠精神

人類社會許多美與善的事蹟，都是由小小的意念而起，從個人到一個小團體，都能有無限的發揮。瑞士的社會體系中，自由結社的風氣盛行，更有利於眾人們將想法變成可行的計畫，一同為共同的目標前進。小團體間的協力合作，可以是穩定社會的力量，長遠來看，更是瑞士直接民主議題的推手。



摩托車隊行進時，簌簌的風飛馳而過，沒有人想到騎士們原來也有俠客急公好義的精神。Uwe Knopf堪稱是現代遊俠，在摩托車騎乘之間，散播他對社會的關懷，以互助的友誼拉住人與人之間的聯繫。



Vespa偉士牌摩托車 1946年4月Vespa以輕型動力、小輪徑摩托車款，在羅馬首度公開亮相。第一年就售出了2’484台。1947年第二批次量產的Vespa 98共製出16’500台，市場反應熱烈，因而產生黑市交易現象，黑市成交價甚至是廠方標價的兩倍。 偉士牌在引擎、外型款式與顏色上不斷推陳出新，從1946年至今生產了多種全球典車型，最初的車型是98cc，發展至今日50cc至200cc皆有。全球愛好者高價以收藏古董車，在瑞士也不例外。這一產品在今日所代表的不僅僅是一種行動方式，更是輕鬆自在生活方式的表現。 信息框结尾

作者：方常均 Facebook外部链接



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