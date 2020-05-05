每年的5月5日是世界手部卫生日。这一天在新冠危机时期更具特殊意义。 (Keystone)

2009年以来，每年的5月5日，全世界都要庆祝“国际手部卫生日”。建立这一国际日的宗旨在于提醒人们手部清洁在医护领域的重要性。在今年的疫情笼罩之下，这一国际日更是显示出尤为重要的意义。



在日内瓦，往年的这一天通常会举办旨在提高公众和护理人员手部卫生意识的互动活动。 但是今年由于疫情，日内瓦大学附属医院(HUG)缩小了活动范围。医院预防和控制感染科主任医师Didier Pittet是手部卫生“保卫战”的代表人物，也是世卫组织手部卫生保护大使。

今年，Didier Pittet在社交媒体上发起了#safehandschallenge (手部安全挑战)主题活动，内容包括在网络上演示正确洗手方法。活动获得瑞士卫生部部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)、前巴西足球运动员贝利、世卫组织总干事谭德塞等知名人士的响应和参与。

自新冠危机暴发以来，Didier Pittet的名字更加广为人知：他于1995年发明了“日内瓦方式”-这是一种用酒精溶液对手进行消毒的方法，还配套有提高医护人员手部卫生意识的措施。随着疫情的发展，这种原本限于医疗人员的水醇溶液手部消毒法开始普及于大众。当年，日内瓦大学附属医院的药剂师William Griffiths在实验过多种试剂配比之后，发现了ji可消毒又不刺激皮肤的配方。



最早提出手部卫生之重要性的人物是匈牙利产科医生Philippe Ignace Semmelweis。他在19世纪中叶提出了，医生在解剖尸体后或协助分娩前清洁手部的必要性。这位先驱人物遭到同仁的排挤，后被关进疯人院。最终由于被手术刀割伤，不幸于1867年死于败血症。

瑞士资讯swissinfo.ch/sda-ats

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