櫻花與伯恩老城的絕佳組合-此情此景頗受攝影師們的青睞 (© Keystone / Anthony Anex)

得益於日本與瑞士間源遠流長、根深蒂固的深厚友誼，由日方贈予的36株櫻花樹飄洋過海，在瑞士首都伯恩落地生根。



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小園新種紅櫻樹，閒繞花行便當遊。今春，日本奈良縣饋贈與瑞士首都伯恩的諸多櫻花樹，落戶可俯瞰伯恩老城的最佳觀光聖地-玫瑰園(Rose Garden，英)外部链接。這番場景，不禁讓人追憶起40多年前一位對瑞士心懷敬意的日本農戶的慷慨捐贈之舉。



上個世紀60年代，經營乳業牧場的奶農兼養蜂人浦田義之(Yoshiyuki Urata，1910年-1987年)在由瑞士東亞使團(Swiss East Asia Mission，德)外部链接經營的日本東京國際留學生之家結識了一位瑞士牧師、與之結為莫逆之交後，應邀遠渡重洋，造訪瑞士。浦田君在蘇黎世州的一家農場度過了一段美好的時光，並隨即轉赴聖加侖研習農業。瑞士本地農民的守時，以及對職業道德的恪守，尤其是每天10到14個小時的工作制，讓他心嚮往之。



浦田君也同樣給與之邂逅的瑞士人留下了難以磨滅的印象。秉持待客之道的瑞士人甚至設法在接下來的20年間，每年資助予他3萬瑞郎(折合美金約為3萬元)，為這位離瑞歸國的日本友人在自己的祖國創建農業學校提供資金援助。數年以後，浦田君向瑞士首都伯恩捐贈了100株染井吉野櫻樹，以表達其誠摯的謝意。



櫻樹捐贈典禮於1975年4月10日在伯恩的玫瑰園舉辦。這便是當年櫻樹落戶的紀念牌匾：



(swissinfo.ch)

此後不久，浦田君便再次飄洋過海，親赴伯恩。在這張明信片中，他向伯爾尼當地政府吐露此行初衷：“我迫切地想要在那些初櫻動時豔的地方賞遊一番，並希望有幸現場提供一些培植方面的建議。”

(City of Bern Department of Civil Engineering, Transport and Parks)

現如今，昔日的櫻樹已在時光荏苒中逐漸枯老，灼灼花簇也日漸稀少。日本奈良縣的縣長在2016年拜訪伯恩時注意到了這一現象。得益於奈良縣和伯恩自2015年以來便締結為友好城市，因此，奈良縣決定單方面購入三打櫻樹苗，悉數捐贈予伯恩市。承載的東瀛情誼的櫻樹苗現已在伯恩落地生根，並有望將在未來幾年間供遊客賞玩。

(swissinfo.ch)

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