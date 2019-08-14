羅傑·費德勒將在購入的佔地1.8萬平方米的土地上，修建一座網球場，而不是湖濱小路。

(Keystone / Ennio Leanza)

哪裡還有比住在湖邊更美好的生活？這處座落在蘇黎世湖湖畔的地產，幫助費德勒圓了湖濱別墅之夢。費天王無需擔心會有公共湖濱小路穿過他的土地，因為他有望得到當地政府的支持。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

幾天來，半個世界都獲悉史上最成功的網球運動員將攜家人搬到黃金湖畔居住的消息。費德勒在聖加倫州小城Rapperswil-Jona，購買了一處足有三個足球場大、毗鄰蘇黎世湖水域的土地。

SRF Video Federer Drohnenaufnahme vom Grundstück von Roger Federer am Zürichsee

這塊土地一直歸私人所有，那裡從前沒有，現在也沒有湖濱小路。



行人走到那兒，都必須要繞個大圈兒。儘管《空間規劃法》(德)外部链接在40年前就規定，"要保持湖岸、河岸道路的暢通無阻，以方便大家進入水域"。



Martin Stöckling是Rapperswil-Jona 市的市長，他質疑道：“《空間規劃法》是不是為沒收私人財產提供了法律基礎？” 但是，這件事在政治上並不迫切。 “我們這裡不存在這個問題，因為居民在很多地方都可以毫無障礙地進入水域。” 比如，在Oberssee湖沿岸就有一條蜿蜒約7公里長的湖濱小徑。



“另外，市政府還在不同的地方採取了升級措施，提升了湖岸休閒體驗，修建了游泳設施，”市長介紹道。

“湖泊上的羅賓漢” Victor von Wartburg是個不畏權勢的人，他甚至敢動權貴們的湖濱地產。作為Rives Publiques協會的主席兼創始人，多年來，他一直致力於修建公共湖濱小路。對費德勒的地產，他也直言不諱，他希望當地政府部門在一封公開信中要求“費德勒先生在湖邊修建一條暢通的湖濱小路”。

Wartburg建議費德勒，“繼續打造偶像形象，親筆簽名，保證修建一條公共湖濱小路。”雖然已經退休，但是Wartburg依然鬥志昂揚，一位檢查官稱他為“湖泊上的羅賓漢”。 Wartburg認為，費德勒這樣做，不是饋贈社會，而是尊重法律。 信息框结尾

心理障礙？

如果Rapperswil-Jona市在未來對暢通無阻的湖濱路的需求有所增長的話，處理費德勒一事可能會令當地政府感到棘手。命令挖土機在偶像的地產上開闢出一條供張三李四散步的湖濱小路，哪位地方官員能沒有心理障礙呢？

修建像蘇黎世湖湖邊這樣一條步行小路，對州或市鎮來說是很大的開銷。 (Keystone / Walter Bieri)

對此，Stöckling沒有表態，他只是說，“在黃金湖岸的私人土地上開闢出一條暢通的公共湖濱小路，這是不可能的事。” 之所以叫黃金湖岸，是因為蘇黎世湖東岸有許多富人居住區。



蘇黎世州州議會要求，把修建暢通無阻的湖濱路寫進法律。聖加倫州Rapperswil-Jona市市長認為，這不論在政治上，還是在經濟上，都是行不通的。 “有很多富人，他們有的是錢，他們會採取法律手段阻止這件事，”自由民主黨(FDP, Die Liberalen)政治人物解釋說。

岸邊的土地歸誰所有？ 《聯邦空間規劃法》規定：水域屬於公共財產。但是，湖岸與河岸究竟歸誰所有，尚存爭議。 2001年，聯邦法院的一項決議認為，“水域與岸邊土地構成了不可分割的整體。”

可是，岸邊土地動議的倡議者並不這麼看。他們援引私有財產不可侵犯，並採取法律手段，在數不清的案例中，反對“沒收私有財產”。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram