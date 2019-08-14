罗杰·费德勒将在购入的占地1.8万平方米的土地上，修建一座网球场，而不是湖滨小路。

(Keystone / Ennio Leanza)

哪儿还有比住在湖边更美好的生活？这处坐落在苏黎世湖湖畔的地产，帮助费德勒圆了湖滨别墅之梦。费天王无需担心会有公共湖滨小路穿过他的土地，因为他有望得到当地政府的支持。

几天来，半个世界都获悉史上最成功的网球运动员将携家人搬到黄金湖畔居住的消息。费德勒在圣加伦州小城Rapperswil-Jona，购买了一处足有三个足球场大、毗邻苏黎世湖水域的土地。

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这块土地一直归私人所有，那儿从前没有，现在也没有湖滨小路。

行人走到那儿，都必须要绕个大圈儿。尽管《空间规划法》(德)外部链接在40年前就规定，"要保持湖岸、河岸道路的畅通无阻，以方便大家进入水域"。

Martin Stöckling是Rapperswil-Jona 市的市长，他质疑道：“《空间规划法》是不是为没收私人财产提供了法律基础？” 但是，这件事在政治上并不迫切。“我们这儿不存在这个问题，因为居民可以在很多地方毫无障碍地进入水域。” 比如，在Oberssee湖沿岸就有一条蜿蜒约7公里长的湖滨小径。

“另外，市政府还在不同的地方采取了升级措施，提升了湖岸休闲体验，修建了游泳设施，”市长介绍道。

“湖泊上的罗宾汉” Victor von Wartburg是个不畏权势的人，他甚至敢动权贵们的湖滨地产。作为Rives Publiques协会的主席兼创始人，多年来，他一直致力于修建公共湖滨小路。对费德勒的地产，他也直言不讳，他希望当地政府部门在一封公开信中要求“费德勒先生在湖边修建一条畅通的湖滨小路”。 Wartburg建议费德勒，“继续打造偶像形象，亲笔签名，保证修建一条公共湖滨小路。”虽然已经退休，但是Wartburg依然斗志昂扬，一位检查官称他为“湖泊上的罗宾汉”。Wartburg认为，费德勒这样做，不是馈赠社会，而是尊重法律。 信息框结尾

心理障碍？

如果Rapperswil-Jona市在未来对畅通无阻的湖滨路的需求有所增长的话，处理费德勒一事可能会令当地政府感到棘手。命令挖土机在偶像的地产上开辟出一条供张三李四散步的湖滨小路，哪位地方官员能没有心理障碍呢？

修建像苏黎世湖湖边这样一条步行小路，对州或市镇来说是很大的开销。 (Keystone / Walter Bieri)

对此，Stöckling没有表态，他只是说，“在黄金湖岸的私人土地上开辟出一条畅通的公共湖滨小路，这是不可能的事儿。” 之所以叫黄金湖岸，是因为苏黎世湖东岸有许多富人居住区。

苏黎世州州议会要求，把修建畅通无阻的湖滨路写进法律。圣加伦州Rapperswil-Jona市市长认为，这不论在政治上，还是在经济上，都是行不通的。“有很多富人，他们有的是钱，他们会采取法律手段阻止这件事，”自由民主党(FDP, Die Liberalen)政治家解释说。



岸边的土地归谁所有？ 《联邦空间规划法》规定：水域属于公共财产。但是，湖岸与河岸究竟归谁所有，尚存争议。2001年，联邦法院的一项决议认为，“水域与岸边土地构成了不可分割的整体。” 可是，岸边土地动议的倡议者并不这么看。他们援引私有财产不可侵犯，并采取法律手段，在数不清的案例中，反对“没收私有财产”。

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瑞士资讯swissinfo.ch

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