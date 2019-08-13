在结束义务教育后，逾三分之二的瑞士学生选择走上职业培训之路。

(Keystone/ennio Leanza)

瑞士的学徒工当中约有三分之二称曾经历过性骚扰，他们很多都是未成年人，而有三分之一表示性骚扰发生在工作场所。

这是出自周一(8月12日)全国工会联盟UNIA青年部发布的一份学徒工生活调研(德)外部链接。该组织调查了800名学徒工，其中28%还是刚入职第一年的学徒工。女性占受调查者的61%。

很多受到影响的是未成年人，常常是在他们的第一份工作岗位上才工作了很短时间。受调查者中有三分之一指出他们是在工作中受到性骚扰，另有三分之一是在学校，在私生活中受到性骚扰的则刚过半数。仅有30%从未经历过性骚扰。

“那么多年轻人已有如此经历实在是令人堪忧，这表明学徒工以及所有在职雇员都需要得到更多保护，”UNIA青年部秘书Kathrin Ziltener在声明中表示。

性骚扰的最常见形式为性暗示和贬损评论。女性更常有这类经历，80%左右的受调查女性暗示曾面对性骚扰，而男性则为46%。

工作压力

该调查还发现，学徒工面对的压力也很大，70%左右说自己感到有压力，近一半觉得有时压力大到难以承受。

在所有受调查者中，近三分之二(63%)在当学徒工时必须时不时加班，近三分之一(31%)曾在工作岗位上受到欺凌。

为了改善这一局面，UNIA呼吁加强对学徒工的法律保护，尤其是在加班与夜班这两个方面。该工会联盟还敦促在工作场所实施对性骚扰的零容忍政策，同时在企业内部或外部建立联络点，并坚决对有不端性行为的职员进行处罚。

Keystone-SDA/jdp

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