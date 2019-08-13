在結束義務教育後，逾三分之二的瑞士學生選擇走上職業培訓之路。

(Keystone/ennio Leanza)

瑞士的學徒當中約有三分之二稱曾經歷過性騷擾，他們很多都是未成年人，而有三分之一表示性騷擾發生在工作場所。



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這是出自週一(8月12日)全國工會聯盟UNIA青年部發布的一份學徒生活調查(德)外部链接。該組織調查了800名學徒，其中28%還是剛入職第一年的學徒。女性佔受調查者的61%。



很多受到影響的是未成年人，常常是在他們的第一份工作崗位上才工作了很短時間。受調查者中有三分之一指出他們是在工作中受到性騷擾，另有三分之一是在學校，在私生活中受到性騷擾的則剛過半數。僅有30%從未經歷過性騷擾。



“那麼多年輕人已有如此經歷實在是令人堪憂，這表明學徒以及所有在職僱員都需要得到更多保護，”UNIA青年部秘書Kathrin Ziltener在聲明中表示。



性騷擾的最常見形式為性暗示和貶損評論。女性更常有這類經歷，80%左右的受調查女性暗示曾面對性騷擾，而男性則為46%。



工作壓力

該調查還發現，學徒面對的壓力也很大，70%左右說自己感到有壓力，近一半覺得有時壓力大到難以承受。



在所有受調查者中，近三分之二(63%)在當學徒時必須時不時加班，近三分之一(31%)曾在工作崗位上受到欺凌。



為了改善這一局面，UNIA呼籲加強對學徒的法律保護，尤其是在加班與夜班這兩個方面。該工會聯盟還敦促在工作場所實施對性騷擾的零容忍政策，同時在企業內部或外部建立聯絡點，並堅決對有不端正行為的職員進行處罰。

Keystone-SDA/jdp

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