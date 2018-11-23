此内容发布于2018年11月23日 上午9:30 最后更新 - 2018年11月23日 -09:30

伯尔尼中世纪老城一景：按照驻瑞外籍人士的说法，这座瑞士都城当地市民对待外来人的态度，就和湍湍河水一般“冰冷”。 (Keystone)

虽然生活在巴塞尔、楚格和洛桑的外籍人士能享受到极高的生活质量，然而苏黎世和伯尔尼的外侨却难以安顿下来，而对于生活在日内瓦的外国人来说，找房可谓是噩梦一场。

旅外人士交流平台暨调查机构“国家之间”(InterNations)基于自己的年度《旅外人士内情调查》(Expat Insider survey，英)外部链接，于本周二(11月20日)公布了《2018年旅外人士城市排名》(Expat City Ranking 2018)。在他们分析的全世界72个城市当中，就包括上述6个瑞士城市。



瑞士这六座城市在外侨中的受欢迎程度差异相当之大，其中巴塞尔排名第22，首都伯尔尼则仅排第61位。台北、新加坡和麦纳麦(巴林)高居榜首，而罗马、吉达(沙特)和利雅得惨遭垫底。

(swissinfo.ch)

巴塞尔(在72城市中排名第22位)在生活质量方面几乎无懈可击，外侨对该市公共交通尤为满意。在“个人理财与住房”(第28位)和“经济氛围”(第5位)方面，它还是排名最靠前的瑞士城市。但另一方面，32%称他们找不到家的感觉(全球平均值为23%)，54%称难以结交到新朋友(全球平均值为34%)。



楚格(第23位)是“经济氛围”、“治安”和“环境质量”的世界冠军，不仅如此，它还提供了瑞士的最佳生活质量(第8位)。然而生活成本拖了楚格的后腿(第62位)，尽管这方面它比苏黎世(第66位)和洛桑(第69位)还要强一点。不过话说回来，93%的外侨表示，他们的收入足以支付各种支出(全球平均值为78%)。

洛桑(第44位)在生活质量方面(第9位)也跻身全球前十，而且几乎所有的调查对象都对环境质量赞不绝口。可是他们对社交生活不甚满意(37%，全球平均值为26%)，在“城市工作生活”类别中，瑞士也只有伯尔尼比洛桑更糟，部分调查对象对当地的劳动法、就业机会和找工作难怨声载道。

日内瓦(第56位)在住房(第64位)与生活成本(第69位)类别的得分为瑞士最低-后一类别中只有伦敦、温哥华和纽约比日内瓦还差。不仅有72%的调查对象表示找房太难(全球平均值为30%)，更有75%称日内瓦房价高不可攀。然而他们喜欢该市的生活质量、环境质量与政治稳定。

在外籍居民看来，瑞士最大城市的苏黎世(第57位)是个难以安家、难以交友的地方，他们对自己的社交生活可不是一点点的不满意(41%的负面评价，全球平均值为26%)。雪上加霜的是，36%的外侨认为当地人不友好(全球平均值为21%)，71%抱怨这座城市的生活成本太高(全球平均值为21%)。当然，苏黎世并非一无是处：外侨普遍赞扬这里的生活质量，认为公交网络很优秀，93%的外侨感到很安全(全球平均值为80%)。

瑞士首都伯尔尼(61位)并无特别出彩之处，至少受调查的外侨都这么说。要想在该市安顿下来可不那么容易，所以它排在倒数第二(只有斯图加特比它更糟糕)。44%的调查对象认为当地人不友好(是全球平均值的两倍多)，当地语言(瑞士德语)被视作社会融入的障碍，63%称难以结交新朋友(全球平均值为34%)。此外，52%的人表示自己难以适应当地文化(全球平均值为22%)。就业市场也有很大挑战性，45%对当地就业机会做出了负面评价(全球平均值为27%)-只有吉达、罗马和雅典做得更糟。42%左右的调查对象也不满意自己的财务状况-在这一点上，比他们更不满意的恐怕只剩温哥华的外侨了。

2018年旅外人士内情调查报告 InterNations于2018年2月15日-3月7日期间在网上进行了《2018年旅外人士内情调查》。 目标受众包括各类外侨：外派人员(expat一词的传统含义，即企业派驻到其他国家工作的员工)、出于各种其他原因在海外工作生活的人、InterNations网的成员，以及广泛含义的外国侨民。 共有18135名外侨参与调查，代表着生活在187个国家和地区的178国公民。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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