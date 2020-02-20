上世纪50年代，瑞士一家人在进餐。 (Keystone / Str)

在以前，父亲靠着一个人的工资维持全家的家用，这是非常普通的事情。如今，大部分母亲也同样活跃在职场-她们是自己愿意还是迫不得已？

男主外女主内的传统家庭分工在瑞士已经过时。联邦统计局的数据(多语)外部链接显示：从1992年以来，职场女性的数量一直在持续增长。



Andrea Schmid-Fischer是瑞士预算咨询协会主席，该协会汇集了34个预算咨询办公室。

(Monique Wittwer)

如今，在有子女的夫妇中，最普遍的职业模式是：父亲全职，母亲兼职工作。是因为人们观念发生了改变，还是靠单人收入养家越来越难？就此，瑞士资讯swissinfo.ch询问了伞状组织瑞士预算咨询协会(Budget-Conseil Suisse)主席Andrea Schmid-Fischer。

瑞士资讯swissinfo.ch：据我们的计算，以苏黎世中位数毛工资7820瑞郎来支撑一个家庭的开销是可以的。但低学历雇员的工资中位数毛工资为4600瑞郎，靠这些钱养一个家就不够了。您认可这一观察吗？

Andrea Schmid-Fischer：是的，我在预算咨询协会的工作经验也能验证这一判断。不幸的是，很多人的收入达不到苏黎世7820瑞郎的中位数工资。如果月净工资为6000瑞郎，家里还有两个孩子，那家庭预算很容易会吃紧。

可不可以说，对于最弱势乃至中产阶级家庭来说，一个人挣钱抚养多个子女都是很难的事情？

中产偏下阶层和单亲家庭面临贫困风险。对“穷忙族”来说，养育子女会带来极大的经济负担。在中产阶级家庭中，父母可能不得不调整自己的生活方式，这有时很痛苦但并不触及生存。在我看来，最应引起警醒的是，我们生活在一个过度消费的社会中，持续受到广告攻势影响，信贷机构不惜把组建家庭和贷款买车或布置儿童房挂上钩。

瑞士中位数工资 2016年，瑞士平均中位数毛工资(多语)外部链接达到6502瑞郎。若按性别区分，男性的中位数工资为6830瑞郎，女性为6011瑞郎。 居住地点不同，工资水平也有差异：汝拉州的中位数工资为5397瑞郎，而苏黎世城市的数值则达到7890瑞郎。但是，非技能型工人在苏黎世也只能赚到4600瑞郎。 信息框结尾

对于现在年逾80的大多数人来说，他们很小就非常清楚一点：如果我想组建家庭，我必须找到一个好工作，而且从一开始就开始储蓄，以便能够承担家庭额外或不可预见的开支。在许多家庭眼里，举债以应对上述情况是绝对忌讳的事情。

我发现，如今瑞士相当一部分人在没有子女的阶段并不存钱。年轻人觉得存钱是一件很俗气又无用的事情，而且储蓄已经出现负利率。年轻夫妇挣多少花多少，他们可能有两辆车和一个漂亮的公寓，这种生活方式的后果就是：一旦孩子来了，他们的生活水平就会大幅下降。

如果一对夫妇从一开始就存有固定的储蓄金额，他们的情况则会完全不同。在孩子幼龄时，他们有一定的经济保障，可以留更多的时间陪伴孩子-至少，在孩子刚出生的时候。

人们现在的生活标准比以前提高了，夫妇两人是否都应该工作？

这个问题取决于收入和个人期望。不过，瑞士相对的繁荣确实令越来越多的人受益。以我父母为例，他们现在已经80多岁了，周日的烤肉是一周的重头戏。他们在其他日子基本不吃肉。新出现的年轻一代家长习惯于随时要什么就有什么的生活。这不是生计或者生存问题，而是一种强烈的主观感觉。

生活方式的公认“标准”也在发生着变化，这是否也在其中起到了一定作用？比如，如果支付不起某些消费活动或度假项目，有些人就会觉得不太正常。

有的人爱拿自己和更富裕的人相比，也有的人则更关心自己长远所需、并找到适应自己收入的生活方式，后者往往比前者幸福。有关可持续性的公共讨论也许会令更简单一些的生活方式重归时尚。

这其中有没有临界值效应？如果一个家庭的收入超过一定水平，其享受的福利就会降低：因为住房、育儿或医疗保险的补贴会随之减少？

是的，确实存在这种状况，但必须根据每个家庭的情况具体分析。我认为，不应该只考虑短期内的物质利益，这一点很重要。在某个人生阶段可以不惜代价从另一个角度展望职业生涯。这从长远来讲，在社会保险、养老金、职业发展，以及工作与生活之间的良好平衡等方面有着积极的意义。生了孩子以后，还有很长的一段职业生涯要走。没有完全切断和职场关系的人，有更多的机会找到适合自己能力的岗位，对生活的满意程度也越高。

可能仅仅因为高昂的房租，住在日内瓦或苏黎世的家庭就要被迫选择“双职工”模式。居住地这个因素到底有多重要？

这自然有它的影响。在总体生活支出、税收负担和国家补贴上，不同地区存在很大差异。一些市政当局为家庭外托儿提供财政补贴，而另一些则不提供。这样看来，选择居住地需要进行全面评估，其中决定性的因素包括：租金、税收、育儿补贴、午餐费，职业协会会费、继续教育费用和通勤费用。

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在其他国家，父母两人上班很正常。为什么在瑞士，人们总是怀有“单人收入负担全部家用”的理想？

我认为这和1988年以前占主导的老式角色分配有关。当时的法律规定男性有义务为其家庭提供经济保障。整个经济体系都已经适应了这种模式。但是在面临死亡、离异以及很多其他情况时，我们如今还坚持这种模式其实毫无意义。我理解父母因为想要多陪孩子而减少工作时间。但是，从纯粹生计角度出发，传统的角色分配-不管放弃工作的是男人还是女人-在我看来都不明智。

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因为不工作一方会完全依赖另一方？

相对于伴侣的独立性，在任何模式中都不存在。夫妻双方永远是互相依赖的关系。但职场经验表明：一个人从“完全停止工作”到“成功重归职场”的间隔时间变得越来越短。在过去，就算中断工作了20年，一名50岁的女性也很容易再找到一份全职工作。现在，假如停工4年以上，再入职场就会变得很难。

这样说，重归职场的压力不一定是负面的了？

拥有一份工作也有助于良好地平衡家庭事务和夫妻关系。但雇主的理解很重要，他必须明白孩子时不时会生病，而且托儿所并非每天24小时开放。在发展事业的同时兼顾子女的需求，这是对组织能力的一种挑战。



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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