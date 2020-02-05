费德勒曾于2017年在瑞士苏黎世参与对阵穆雷的第三届“为非洲而战”(Match for Africa 3)慈善表演赛，为非洲儿童筹集资金。 (Keystone)

同时拥有瑞士和南非双重国籍的网坛名将罗杰·费德勒(Roger Federer)迄今还从未在南非参与过比赛，而南非既是他母亲的故国，也是受益于他个人慈善机构的六个非洲国家之一。不过，刚刚结束澳网征程的费德勒，于上周五(1月31日)决定在个人职业履历上填补这一空白-他将在本周五(2月7日)于南非与拉菲尔·纳达尔(Rafael Nadal)进行一场网球史上观战人数最多的表演赛。



”说实话，我不知道怎么拖了那么久(才促成这场比赛)，“这位已斩获20个男子单打大满贯头衔的网坛名将说道：”我曾经说，‘我不可能南征北战完成20年的(ATP)循环赛事，我造就了现在的我，然而我却从来没在南非打过比赛。这可不成。’如果南非在我的网球职业生涯中是个空白，我将永远无法安心。"



此次费德勒在南非开普敦与纳达尔的表演赛，旨在为罗杰·费德勒基金会(Roger Federer Foundation，多语)外部链接筹措逾100万美元的资金，而这笔慈善金将用于资助六个非洲国家以及瑞士的早期儿童教育。费德勒基金会的首席执行官Janine Händel表示，截至目前，该基金会已惠及逾百万名儿童。



Händel在谈到本周五南非表演赛时表示：“此次比赛对他来说，将会是一个激动人心的时刻。”



不仅如此，届时除了费德勒对阵纳达尔的单打比赛，两人还会分别与他人“组团”进行双打比赛，费德勒的双打搭档是比尔·盖茨，纳达尔的搭档则是南非本土喜剧演员特雷弗-诺亚。“对费德勒而言，这的确是期盼已久的梦想。这也是一个耗时颇久的项目，”Händel说道。



费德勒表示，举办这次比赛，并非为了筹集资金或挣钱。他希望确保足够多的观众可以莅临现场观看比赛，因此，主办方特此推出共计1万张每张仅售11美元的“友情价”入场券。他们的目标是促成5万名观众入场，这也将是网球赛事史上有史以来观战人数最多的比赛。





AP/ts

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram