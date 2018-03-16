此内容发布于2018年3月16日 上午11:48 最后更新 - 2018年3月16日 -11:48

他的罪行可谓罄竹难书：谋杀罪、抢夺性勒索、非法拘禁、劫持人质、与儿童发生性行为、淫秽色情罪、纵火、伪造证件……

(Keystone)

瑞士北部阿尔高州鲁珀斯威尔(Rupperswil)涉嫌残杀四人的头号嫌疑人或将被判处终身监禁，一旦落槌，便意味着他至死都无法摆脱囹圄、重获自由。这是本周三(3月14日)检察官在伦茨堡(Lenzburg)地方法院提出的诉求。然而辩护方却认为，18年的有期徒刑足以惩戒。法院已于今日(3月16日)作出判决裁定：被告被判终身监禁。



2015年12月21日，瑞士家家户户都洋溢着圣诞的喜庆气氛。但也正是在这一天，被告在瑞士犯罪史书划上了的弥漫着浓郁血腥味儿的一笔。

被告的前世今生



犯下瑞士史上最令人发指的灭门奸杀案的这个男子，到底什么来历？经专家鉴定，这位年纪轻轻的嫌疑犯不仅多年来饱受自恋型人格障碍和强迫偏执症双重折磨，还有典型的恋童倾向。



多年来，他刻意隐藏起自己的精神疾病、变态心理和不为人知的阴暗面，成功地欺瞒过了所有人，甚至连和他同住一个屋檐下的母亲也毫无察觉。他在外界和母亲面前展示的经过伪装的形象，是一名颇有建树的高知学者。而事实上，他连续在好几所大学申请任教均被拒之门外。犯罪时，他正处在囊中拮据、急需用钱的关口。



最终，他精心炮制了一个既能尽情满足他压抑已久的性冲动，又能收获一笔意外之财的计划。他挎上一个塞满了捆绑带、性玩具、利刀等各式工具的双肩包出了门。



那是一个平淡无奇的早晨，通过假扮成帮助老师和学生解决与个人性格、学业相关问题的校方心理咨询师，他顺利进入了与其居住地相距不远的一户人家里。之所以冒险选择相邻街区的住户下手，是因为在那幢房子里住着一个年仅13岁的男孩，而那个孩子是他长久以来恋童欲发泄的幻想对象。



只拿到1.1万瑞郎



在利刃的威胁恫吓下，他轻易制服了那个男孩、男孩48岁的母亲、以及他闯入时还在酣睡中的19岁的大儿子及其21岁的女友。他一一捆住了他们的手脚，用胶带封住了他们的嘴。



在他利用其子女性命的胁迫下，那位母亲拿着银行卡出门取款，最终从两家银行提款共计1.1万瑞郎，返家后再次被这名罪犯捆绑起来，

随后，他对那个13岁的男孩实施了令人作呕的奸污。继而残忍杀害了所有被劫持者，点火将整栋房子付之一炬，然后离开了犯罪现场。

没过多久，他再次上网搜寻和定位符合自己口味的男童，四处打听进而盯梢新目标的家人，并重新开始打包工具、把车径直停在新的意淫男童对象的家门口。所幸就在他万事俱备、即将再一次下手之前，于2016年5月12日被警方抓获。



检察机关提请对其数罪并罚。而他的罪行可谓罄竹难书：谋杀罪、抢夺性勒索、非法拘禁、劫持人质、与儿童发生性行为、淫秽色情罪、纵火、伪造证件……



终身监禁，还是有期徒刑？

检察官Barbara Loppacher提请，建议对这名恶性犯罪分子判处终身监禁，这意味着，这个34岁的年轻人或因无期徒刑余生都将被困囹圄，永不得自由。但相关法律规定，在该案中，被告被判终身监禁不可或缺的一个重要先决条件是，两位彼此独立的精神科鉴定专家需核查证实，被告的心理精神疾病属长期痼疾，永久性无法治愈。

然而本周二(3月13日)曾接受采访的涉及此案鉴定工作的两位专家所得出的结论并未如检察官所愿。两人均表示，这名34岁的杀人犯仍存在治愈的可能性，尽管最终康复与否眼下还不能保证，但可想而知，整个诊疗是个旷日持久的过程，势必会需要很多年。

检察官Loppacher显然无法认同这一说法。在她看来，作为最严重的罪行，故意杀人并不能归因于什么具体可治疗的精神心理障碍。而且Loppacher坚持认为，被告的精神心理问题无法治愈。

不过，代表被告利益的指定辩护人Renate Senn主张判处被告18年有期徒刑。此外，她认为在被告服刑期间，法院应妥善安排相应的门诊治疗。此外她还提到，据鉴定专家所述，她的委托人-即被告是完全有希望治愈的，而且被告也表示愿意接受治疗。

但检察机关最终认定被告无任何精神心理障碍，因此，不存在将来是否会康复的问题。

给遇难者的高额赔偿款

四名受害者遗属的代表律师已提出包括起诉开支、赔偿金以及补偿款在内的总计75万瑞郎高额赔偿。法院判决将该款项减少至70万瑞朗。

尽管如此，每个人都心知肚明：被告将永远也无法支付这笔款项。很可能最终这笔钱会打个折扣，由相关的政府受害者援助部门支付给遇难者遗属。

Verwahrung (1) Video SRF, Tagesschau vom 11.03.2018





Rupperswil Video SRF, Tagesschau vom 13.03.2018

(编译：张樱)

Neuer Inhalt Horizontal Line