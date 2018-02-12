此内容发布于2018年2月12日 上午9:00 最后更新 - 2018年2月12日 -09:00

保护隐私、自然美景、专享奢华，瑞士的这些特点，使之成为富豪们的大婚胜地 (圣莫里茨地区的旅游组织)

有些外国富豪不想在自己的国家大肆庆祝婚礼，于是他们把目光投向了瑞士。

瑞士圣莫里茨(St Moritz)是著名的高端度假胜地。去年六月，一个印度的超级富豪家族在这里举办了婚礼，圣莫里茨历史上从未有过这样的庆典。婚庆的盛大规模和壮观程度甚至惊动了当地的媒体(德)外部链接。大约有700位客人从天而降，住进了五家不同的酒店，庆祝活动持续了一个星期。新郎迎亲的传统项目中，婚礼队伍占领了这个滑雪胜地的大街小巷。迎亲队伍随着乐曲载歌载舞，这些音乐的演奏者是一个英国的铜管乐队，其每天的出场费就高达5000英镑(约为43266元人民币)。

videoo wedding celebrations

庆典一直持续到深夜。25盏从荷兰运来的水晶吊灯璀璨夺目，租金为每天25000欧元。为了容纳所有参加婚礼的客人，一个室内网球场被改建成了舞厅。巴基斯坦歌手拉赫·法塔·阿里·罕(Rahat Fateh Ali Khan)和印度说唱歌手巴德沙阿(Badshah)也纷纷飞抵瑞士、现身助阵。据估计，整场婚庆的账单高达数百万瑞士法郎。

保密制度

除了食物、酒水、娱乐和住宿，举办婚礼的这个印度富豪家族还要为“隐私权”买单。尽管一些活动具有公共性质，但是新闻报道-甚至是社交媒体上都无法找到这对喜结连理的夫妇究竟姓甚名谁。

一些试图刺探他们身份的行动也纷纷遇冷碰壁。

圣莫里茨地区旅游局的妮娜·蓬格拉茨(Nina Pongracz)在接受瑞士资讯swissinfo.ch的采访时表示：“很抱歉，出于对客人隐私的尊重，我们不能透露他们的姓名。”

作为一位身在瑞士的活动策划人，希尔帕·苏库马尔(Shilpa Sukumar)尤其擅长策划印度婚礼。她说：“我已经和客户签订了保密协议，所以不能泄露任何信息。”

记者还询问了婚礼宾客下榻的宾馆，它们的回答也大同小异：隐私高于一切。为了确定这家印度富豪的身份，记者多方打探，花费了数个小时。

身份揭开

原来，这位大金主是拉吉夫·库马尔(Rajiv Kumar)外部链接，DS集团(Dharampal Satyapal conglomerate)的老板。他的公司在印度主要生产糖精钠槟榔(Rajnigandha betel nut)和嚼烟(chewing tobacco)。他是在为儿子罗汉·库马尔(Rohan Kumar)的结婚庆典一掷千金。2015年，老库马尔的公司的营业额超过10亿瑞士法郎(折合人民币约为66.3亿元)。他作为印度企业界的重磅人物，如果儿子在印度举办婚礼，印度媒体很可能会争相报道。

西尔维娅·克斯特纳(Silvia Kostner)在克罗嫩霍夫大酒店(Grand Hotel Kronenhof)工作，这家位于蓬特雷西纳(Pontresina)的酒店也是库马尔家族婚庆的下榻之地。克斯特纳说：“对我们的客人来说，隐私性非常重要，他们经常要求高度保密。”

一些不愿公开露面的超级富豪客人也可能选择入住规模较小的酒店，以防被狗仔队跟踪，或者被持有智能手机的围观者偷拍曝光。

托马斯·佩德罗尼(Tomas Pedroni)供职于格施塔德(Gstaad)的美景酒店(Grand Bellevue Hotel)。他说：“我们的酒店规模不大，只有57间客房和套房，我们建议这些客人独享整个宫殿，也就是说在瑞停留期间，他们‘拥有’这间酒店。隐私也是很重要的一个方面，保密性是客人选择我们的原因之一。”

除了保密性之外，富豪客户还希望他们的客人能在瑞士参加各种活动，而不是虚度此行。

克劳迪娅·雅恩(Claudia Jann)在圣莫里茨的巴德吕特宫酒店(Badrutt’s Palace Hotel)工作，她表示：“新婚夫妇通常会准备一个为期数天的活动大礼包。”

据苏库马尔说，举办一个这样的婚礼至少要花费“几十万法郎”。在瑞士策划一场奢华的印度婚礼需要做大量的工作，这意味着每年她只能组织三到四次这样的婚礼。超级富豪的婚礼策划人不但要善于应对看似简单的复杂要求，还要时刻准备满足各种突发奇想。

苏库马尔回忆说：“有一位客户早上临时起意，要让一百多位客人乘坐专机去米兰购物。可惜那时已经找不到专机，他们只好妥协换成豪华大巴。但是他们确实去成了米兰，然后在当晚赶回来参加晚会。”





(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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