(swissinfo.ch)

1970年2月24日，一場雪崩橫掃雷金根村(Reckingen)，造成30人喪生。儘管這是瑞士近年歷史上傷亡最慘重的雪崩，但這場雪崩當中也發生了“小床裡的嬰兒平安獲救”的奇蹟。



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據當地最早的報導，那時年僅一歲的烏爾蘇拉·卡倫(Ursula Carlen)“像浪頭上的衝浪板一樣漂浮在粉末狀的雪崩之上”。雖然村長立刻製止了這些傳言，但整整半個世紀前肯定曾經發生過某種奇蹟。



那天清晨5時5分，大約180萬立方米的雪“掙脫”了瓦萊州(Valais)貝希伊阿爾卑斯山(Bächji Alp)，急速沖下山谷。當雪崩襲過卡倫家時，倒塌的屋頂正好架在嬰兒床上方，保護了年幼的烏爾蘇拉。一個半小時​​後，她叔叔聽到她的哭泣聲，才把她挖了出來。但她的兩個哥哥就沒那麼幸運，跟其他4名兒童一起在雪崩中殞命。在那場雪崩裡喪生的還有另外5名婦女和19名待在軍營裡的軍官。

救援隊在營房附近搜尋

(Keystone)

雪崩發生前不久才下過幾場大雪，而大風則令雪堆積在一起，有些雪堆甚至達到6米高。當時的情況很不穩定，有些年長的居民也警告說，這樣很危險。就在災難發生的兩天前，從雷金根村(多語)外部链接甚至看不到霍尼吉施代因山(Honiggistein)的山頭。那些老年人說：“如果出現這種情況，那村子就要大難臨頭了。”



1749年發生在貝希塔爾(Bächital)山谷的雪崩曾經掩埋了當地的教士住所，造成3名神父和1名女僕喪生。此後雪崩未再侵襲村莊，使得有些人不顧年長居民的警告，跑到村中心西側一帶蓋房子。



救援與究責



起初村民怪罪軍隊，認為軍隊應當對災難負責。當地人說，超音速飛機造成了積雪鬆動；軍隊回應說，那幾天就沒有此類飛行任務。當地人說，前一天進行了防空射擊演習；專家則說，演習噪音“不太可能”造成積雪鬆動，他們認為，大雪大風才是雪崩的罪魁禍首。



無論如何，幸虧有軍隊駐紮在附近的格盧林根(Gluringen)。雪崩發生40分鐘後，第一批救援人員便已趕到現場。不到一個半小時​​，就有19人被救援者從雪中挖出，雖然其中有些人傷勢嚴重。



這次救援行動最終動用了950名救援者、13只救援犬、14輛重型建築機械和3架直升機。雪崩發生4天后才找到最後一具屍體，另有一名受害者晚些時候在醫院不治身亡。

1970年2月28日，為當地受害者舉行的葬禮。

(Keystone)

雷金根村村民深感悲傷、恐懼、驚愕與無能為力。更要命的是，三天前恐怖分子在一架瑞航(Swissair)班機上引爆炸彈，剛剛造成47人喪生，令瑞士全國震驚，而那場雪崩無疑是雪上加霜。



本週日和下週一戈姆斯(Goms)將舉行兩場紀念儀式，而此地還曾在1837年(52人死亡)和1729年(84人死亡)經歷過慘痛的雪崩之災。



屆時人們將敬獻花圈，而戈姆斯區長表示，預計將有許多倖存者、當年的救援人員及軍方代表來參加這次“莊嚴的”紀念儀式。

swissinfo.ch/Keystone-SDA

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