(swissinfo.ch)

1970年2月24日，一场雪崩横扫雷金根村(Reckingen)，造成30人丧生。尽管这是瑞士近年历史上伤亡最惨重的雪崩，但这场雪崩当中也发生了“小床里的婴儿平安获救”的奇迹。

据当地最早的报道，那时年仅一岁的乌尔苏拉·卡伦(Ursula Carlen)“像浪头上的冲浪板一样漂浮在粉末状的雪崩之上”。虽然村长立刻制止了这些传言，但整整半个世纪前肯定曾经发生过某种奇迹。

那天清晨5时5分，大约180万立方米的雪“挣脱”了瓦莱州(Valais)贝希伊阿尔卑斯山(Bächji Alp)，急速冲下山谷。当雪崩袭过卡伦家时，倒塌的屋顶正好架在婴儿床上方，保护了年幼的乌尔苏拉。一个半小时后，她叔叔听到她的哭泣声，才把她挖了出来。但她的两个哥哥就没那么幸运，跟其他4名儿童一起在雪崩中殒命。在那场雪崩里丧生的还有另外5名妇女和19名待在军营里的军官。

救援队在营房附近搜寻

(Keystone)

雪崩发生前不久才下过几场大雪，而大风则令雪堆积在一起，有些雪堆甚至达到6米高。当时的情况很不稳定，有些年长的居民也警告说，这样很危险。就在灾难发生的两天前，从雷金根村(多语)外部链接甚至看不到霍尼吉施代因山(Honiggistein)的山头。那些老年人说：“如果出现这种情况，那村子就要大难临头了。”

1749年发生在贝希塔尔(Bächital)山谷的雪崩曾经掩埋了当地的教士住所，造成3名神父和1名女仆丧生。此后雪崩未再侵袭村庄，使得有些人不顾年长居民的警告，跑到村中心西侧一带盖房子。

救援与归咎

起初村民怪罪军队，认为军队应当对灾难负责。当地人说，超音速飞机造成了积雪松动；军队回应说，那几天就没有此类飞行任务。当地人说，前一天进行了防空射击演习；专家则说，演习噪音“不太可能”造成积雪松动，他们认为，大雪大风才是雪崩的罪魁祸首。

无论如何，幸亏有军队驻扎在附近的格卢林根(Gluringen)。雪崩发生40分钟后，第一批救援人员便已赶到现场。不到一个半小时，就有19人被救援者从雪中挖出，虽然其中有些人伤势严重。

这次救援行动最终动用了950名救援者、13只救援犬、14辆重型建筑机械和3架直升机。雪崩发生4天后才找到最后一具尸体，另有一名受害者晚些时候在医院不治身亡。

1970年2月28日，为当地受害者举行的葬礼。

(Keystone)

雷金根村村民深感悲伤、恐惧、惊愕与无能为力。更要命的是，三天前恐怖分子在一架瑞航(Swissair)班机上引爆炸弹，刚刚造成47人丧生，令瑞士全国震惊，而那场雪崩无疑是雪上加霜。

本周日和下周一戈姆斯(Goms)将举行两场纪念仪式，而此地还曾在1837年(52人死亡)和1729年(84人死亡)经历过惨痛的雪崩之灾。

届时人们将敬献花圈，而戈姆斯区长表示，预计将有许多幸存者、当年的救援人员及军方代表来参加这次“庄严的”纪念仪式。

swissinfo.ch/Keystone-SDA

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram