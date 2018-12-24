瑞士总统阿兰·贝尔塞用手语介绍自己 (SRF-SWI)

幽默是一门通用语言，这在瑞士的“年度手语”甄选上有所体现。今年，瑞士的“年度手语”向轮值总统阿兰·贝尔赛(Alain Berset)开了个无伤大雅的玩笑。不过，手语在瑞士究竟拥有怎样的地位？

想要用手语准确地描述这位瑞士总统，你只需要用到拇指和食指。这个手势“调侃”他头顶一片荒芜、寸草不生。

(SRF-SWI)

自2016年以来，瑞士聋人协会(多语)外部链接在德语区开始颁发“年度手语”奖，用某个特定的手势来代表一位名人。唐纳德·特朗普(英)外部链接是首届得主，罗杰·费德勒则是去年桂冠的摘取者。



自阿兰·贝尔赛于瑞士国庆8月1日在吕特利草地(Rütli meadow)上演讲以后，瑞士手语使用者就开始用这一手势来指代这位总统的姓名。也正是在当天庆典上，演讲和国歌首次被“传译”为手语。

这个例子很好地证明，人们越来越认识到手语翻译的需求。那么目前在瑞士，手语究竟占据着什么样的地位呢？

手语是独立的视觉语言系统，并有自己的语法体系。在瑞士，有三种官方语言存在对应的手语：德语、法语和意大利语。而且还有手语方言。但是，手语不仅仅是口头语言的手势版本。像所有语言一样，它们会随着时间而不断发展。

截至目前尚无手语使用人数确切的统计数据，瑞士估计有一万名聋人和60万名听力受损人士，其中许多人都使用手语来沟通交流。

游行示威

2014年，瑞士批准了联合国《残疾人权利公约》(多语)外部链接，该公约旨在为残疾人提供与非残疾人同等的权利，使他们能够参与到社会生活中。与残疾人有某种“缺陷”的观点相反，该公约表示，残疾人只是与其他群体需求有所差异而已。

目前，手语还不是瑞士的国家语言。只有日内瓦和苏黎世的州级法律提及了手语。瑞士聋人协会认为瑞士没有履行联合国公约的中心要点，即口头语言和非口头语言都应作为独立的语言存在。

相比之下，在瑞典，手语被认为是小语种；而在新西兰，它甚至已被定为一种官方语言。

2017年秋季，瑞士的聋人和听力受损人士组织了游行(多语)外部链接，要求各大网络平台提供政治信息的手语版本。包括伯尔尼在内的部分瑞士城市已证明了这是完全可行的：在这些城市里，听力障碍人群已可通过网上的手语视频进行交流。

学校禁令

在瑞士学校，以前有很长一段时间，手语曾一度被视为一种低级的“猴子语言”。20世纪80年代以前，日内瓦和苏黎世的学校一直禁止使用手语，而圣加仑学校的禁令一直持续至20世纪90年代。因为教师们担心手语会对口语产生不良影响。

如果失聪儿童在课堂上打手势，他们会受到惩罚，有时会被打手。即使在特殊学校，失聪儿童也被迫学习口头和书面语言。

今天，这些孩子往往能融入主流学校。但过程也并非一帆风顺：他们很难跟上课程进度(中)。就读高等教育或大学对他们而言依然是一项很大的挑战。因此，替聋人发声的游说者正在呼吁提供更多的双语教学。

瑞士资讯swissinfo.ch

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