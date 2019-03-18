2015年，一名退休女士在纺织知识课上辅导学生。这是Win3项目中的教室里三世同堂。

(© Keystone / Christian Beutler)

在瑞士这片小小国土上已经五世同堂。每个时代出生的人都有一个代号，工业一代、传统一代、婴儿潮一代、X、Y、Z一代。每代人有每代人的特点，这里列举10个瑞士几代人之间最有趣的代沟：

工业一代、传统一代、婴儿潮一代、X、Y、Z一代。

(swissinfo.ch)





1. 什么，开车？算了，谢谢！

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有辆酷车开开，应该是每个青年人的梦想吧？可能以前是，可现在，有车不再是瑞士年轻人的生活目标。

这也不是单一的代沟问题，主要原因是，现如今在瑞士考取驾驶执照相当烧钱，同时，现在周末也增添了公车夜班车，何况市中心的停车费也贵得令人望而生畏，所以汽车对瑞士的青年人不再像以前或者其他国家青年人那样魅力无穷了。





2.年轻人喜欢分享而不再独占

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拼车、打优步、爱彼迎、合租屋……分享(德)外部链接代替占有，好像是瑞士Y和Z一代年轻人推崇的新观念。然而《新苏黎世报》这样评论千禧一代(Y一代)：“他们并不是真的注重生态和理智消费，才喜欢分享模式，而真是囊中羞涩，”而他们后面的Z一族也没什么两样。



共享汽车--灵活的租车模式，可以在一个地方取车，在另一个地方还车。

(Keystone / Georgios Kefalas)

3.移民潮？同性恋父母？不在乎。 信息框结尾

瑞士的很多全民投票议案都能反映出瑞士各代人的世界观，针对有关军队、外国人政策、社会政治等题目，年轻人与老年人经常意见相左，比如18-29岁人中，60%否决了当年的《限制大批量移民》议案，他们并不支持政府限制移民涌入。

4.买房子？可能以后…… 信息框结尾

瑞士60后，热衷于买房。工业一代和婴儿潮一代尤其喜欢买房或盖房。80后和90后更喜欢购买公寓。然而在国际对比中，瑞士人购买住宅的比例依然相对较低，事实证明，瑞士人更喜欢租房而居。

根据瑞士信贷做的瑞士不动产市场调查2017(英)外部链接结果显示，今天的年轻人喜欢租住单身公寓。

从长远来看，瑞士年轻人还是心存买房梦的，在一个问卷调查中，70%参加调查的80后将购置房产作为优先级的奋斗目标。

令人吃惊的是，更年轻的Z代人对买房的梦想更加强烈，在另一份瑞士年轻人晴雨表2018中，瑞士95后中84%有买房梦(对比：美国90%；巴西94%；新加坡92%)，但是照现在这样房价上涨迅速，而工资上涨缓慢的趋势，他们是否有朝一日能买上新房，则要另说。

5.年轻人浪费食物 信息框结尾

年轻人对食品的浪费(德)外部链接，其实有些令人费解。

Food Waste Video

因为80后和95后这两代人实际上是被看作比较注重生态的群体。(请参阅下一点)



6.青年人关心气候与环境 信息框结尾

瑞士的学生们也会为环保问题走上街头游行。95后，因为罢课行为(德)外部链接而引起媒体关注从而在政治上引起重视。瑞典小姑娘Greta Thunberg是环保运动的活跃分子，成为Z一代人的代表人物，因此这代人也被称作Greta一代(德)，80后的Y一代也是西方社会有名的关注气候变迁和全球变暖的一代。



7.年轻人更有上进心 信息框结尾

根据康斯坦斯大学关于瑞士几代人调查(德)外部链接的结果，发现瑞士50后对工作的满意程度明显高于70后和80后。而80后对于公司的忠实度比老一代人要差，他们更加重视生活与工作的平衡。

但是80后却是非常有上进心的一代，其次是70后，60后对工作的兴趣则较低。

8.年轻人担心老无所养

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与老一代人相比，瑞士年轻人对于国家的养老机制的信任度要低得多，许多人认为现今的养老系统，将老年人的利益凌驾于在职人员之上，五分之一80后，甚至提出养老金系统应该私有化。



瑞士年轻人对养老制度的担心超过其他国家的同龄人(德)外部链接。这也不无道理，因为瑞士的养老金比其他国家丰厚，却也正因如此而不长远。

​​​​​​​9.瑞士人希望能有更多孩子 信息框结尾

约93%(德)外部链接瑞士20-29岁的青年男女希望将来有自己的孩子，这个比例比前几代瑞士人要大：在25-80岁人中，70%瑞士女性，64%瑞士男性有一个或多个子女。



而瑞士人生子的愿望似乎从未改变：早在上世纪90年代，20-29岁的瑞士人中，只有6.1%女性和8.9%男性表示不想要孩子。因此，在要孩子这个问题上，瑞士几代人之间并无差异，而差异多半存在于梦想与现实之间。

10.啃老一代 信息框结尾

现在的年轻人在父母家里生活的时间比前几代人要长，这不仅是因为他们受教育时间比较长；工作得比较晚及经济不独立；另外根据瑞士服务对比机构(Comparis)的调查，现代年轻人比较贪图享受：现如今的成年子女非常享受在父母家中有人洗衣做饭打扫卫生的生活。

更何况，现代的年轻人与家长之间几乎没有摩擦和争吵，因此他们也不具备搬离父母家的理由。

翅膀硬了就离家？与这种候鸟不同的是，瑞士的小年轻现在离家的时间越来越晚。 (Keystone / Winfried Rothermel)



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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