2015年，一名退休女士在紡織知識課上輔導學生。這是Win3項目中的教室里三世同堂。

(© Keystone / Christian Beutler)

在瑞士這片小小國土上已經五世同堂。每個時代出生的人都有一個代號，工業一代、傳統一代、嬰兒潮一代、X、Y、Z一代。每代人有每代人的特點，這裡列舉10個瑞士幾代人之間最有趣的代溝：

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工業一代、傳統一代、嬰兒潮一代、X、Y、Z一代。

(swissinfo.ch)





1. 什麼，開車？算了，謝謝！

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有輛酷車開開，應該是每個青年人的夢想吧？可能以前是，可現在，有車不再是瑞士年輕人的生活目標。

這也不是單一的代溝問題，主要原因是，現如今在瑞士考取駕駛執照相當燒錢，同時，現在周末也增添了公車夜班車，何況市中心的停車費也貴得令人望而生畏，所以汽車對瑞士的青年人不再像以前或者其他國家青年人那樣魅力無窮了。

在瑞驾车 瑞士駕照千金難求 眾所周知，在瑞士的生活成本非常高，考取駕照也是如此。 通常情況下，獲得駕照需要花費3800瑞士法郎(約合2.6萬人民幣)，這可能是世界上最昂貴的駕照。 作者： Olivier Pauchard

2.年輕人喜歡分享而不再獨占

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拼車、打優步、愛彼迎、合租屋……分享(德)外部链接代替佔有，好像是瑞士Y和Z一代年輕人推崇的新觀念。然而《新蘇黎世報》這樣評論千禧一代(Y一代)：“他們並不是真的注重生態和理智消費，才喜歡分享模式，而真是囊中羞澀，”而他們後面的Z一族也沒什麼兩樣。



共享汽車--靈活的租車模式，可以在一個地方取車，在另一個地方還車。



(Keystone / Georgios Kefalas)

3.移民潮？同性戀父母？不在乎。

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瑞士的很多全民投票議案都能反映出瑞士各代人的世界觀，針對有關軍隊、外國人政策、社會政治等題目，年輕人與老年人經常意見相左，比如18-29歲人中，60%否決了當年的《限制大批量移民》議案，他們並不支持政府限制移民湧入。



4.買房子？可能以後…

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在瑞士生活 瑞士人住什麼房子？ 從家庭別墅、摩登公共住宅到車輪上的房子。在這個系列裡，瑞士人為我們敞開家門。 作者： Sibilla Bondolfi

根據瑞士信貸做的瑞士不動產市場調查2017(英)外部链接結果顯示，今天的年輕人喜歡租住單身公寓。

從長遠來看，瑞士年輕人還是心存買房夢的，在一個問卷調查中，70%參加調查的80後將購置房產作為優先級的奮鬥目標。

令人吃驚的是，更年輕的Z代人對買房的夢想更加強烈，在另一份瑞士年輕人晴雨表2018中，瑞士95後中84%有買房夢(對比：美國90%；巴西94% ；新加坡92%)，但是照現在這樣房價上漲迅速，而工資上漲緩慢的趨勢，他們是否有朝一日能買上新房，則要另說。

5.年輕人浪費食物 信息框结尾

年輕人對食品的浪費(德)外部链接，其實有些令人費解。

Food Waste Video

因為80後和95後這兩代人實際上是被看作比較注重生態的群體。 (請參閱下一點)



6.青年人關心氣候與環境

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瑞士的學生們也會為環保問題走上街頭遊行。 95後，因為罷課行為(德)外部链接而引起媒體關注從而在政治上引起重視。瑞典小姑娘Greta Thunberg是環保運動的活躍分子，成為Z一代人的代表人物，因此這代人也被稱作Greta一代，80後的Y一代也是西方社會有名的關注氣候變遷和全球變暖的一代。



7.年輕人更有上進心

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根據康斯坦斯大學關於瑞士幾代人調查(德)外部链接的結果，發現瑞士50後對工作的滿意程度明顯高於70後和80後。而80後對於公司的忠實度比老一代人要差，他們更加重視生活與工作的平衡。

但是80後卻是非常有上進心的一代，其次是70後，60後對工作的興趣則較低。

8.年輕人擔心老無所養

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與老一代人相比，瑞士年輕人對於國家的養老機制的信任度要低得多，許多人認為現今的養老系統，將老年人的利益凌駕於在職人員之上，五分之一80後，甚至提出養老金系統應該私有化。

瑞士年輕人對養老制度的擔心超過其他國家的同齡人(德)外部链接。這也不無道理，因為瑞士的養老金比其他國家豐厚，卻也正因如此而不長遠。

9.瑞士人希望能有更多孩子

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約93%(德)外部链接瑞士20-29歲的青年男女希望將來有自己的孩子，這個比例比前幾代瑞士人要大：在25-80歲人中，70%瑞士女性，64%瑞士男性有一個或多個子女。

而瑞士人生子的願望似乎從未改變：早在上世紀90年代，20-29歲的瑞士人中，只有6.1%女性和8.9%男性表示不想要孩子。因此，在要孩子這個問題上，瑞士幾代人之間並無差異，而差異多半存在於夢想與現實之間。

10.啃老一代 信息框结尾

現在的年輕人在父母家裡生活的時間比前幾代人要長，這不僅是因為他們受教育時間比較長；工作得比較晚及經濟不獨立；另外根據瑞士服務對比機構(Comparis)的調查，現代年輕人比較貪圖享受：現如今的成年子女非常享受在父母家中有人洗衣做飯打掃衛生的生活。

更何況，現代的年輕人與家長之間幾乎沒有摩擦和爭吵，因此他們也不具備搬離父母家的理由。

翅膀硬了就離家？與這種候鳥不同的是，瑞士的小年輕現在離家的時間越來越晚。 (Keystone / Winfried Rothermel)



(翻譯：楊煦冬), 瑞士資訊swissinfo.ch

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