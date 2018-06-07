此内容发布于2018年6月7日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月7日 -09:30

观看瑞士足球队比赛可能会是一种惊心动魄的经历 - 尤其是在下注血本把赌金押在瑞士队获胜上。 (Keystone)

正如所有分析师所言，瑞士就根本不可能夺冠。然而，今年身披红白战袍的瑞士队，能否继1945年之后首次杀入四强、再次重演历史？如下概率数据评估由博彩公司、银行家和学者提供。瑞士资讯swissinfo.ch不对任何愚蠢的个人赌注押宝负责。

让我们先从坏消息开始吧。根据瑞士联合银行(UBS)(英德)外部链接使用的计量经济学预测工具分析：在7月15日莫斯科，瑞士队捧起奖杯的可能性为1.8%。以此概率，在2018年FIFA世界杯联赛(多语)外部链接中，瑞士国足主帅弗拉基米尔·佩特科维奇(Vladimir Petkovic)率领瑞士队夺冠可能性排名第九。而世界杯将于6月14日在莫斯科拉开帷幕。



瑞士联合银行的预测基于一个统计模型，该模型将此前五场的联赛结果进行数据分析，并根据球队的实力和资格赛胜负等因素进行调整。

据计算，瑞士队最有可能将(以39.6%的概率)在小组赛中排名第二，出线后则会失利于16强的淘汰赛(详见信息栏中的世界杯赛制介绍)。瑞士晋级四分之一决赛的机率可达22.9%，继而闯入半决赛的机会为11.5%，最终成为亚军的可能性为5%。

世界杯赛制 32支球队获得了2018年俄罗斯世界杯的参赛资格。他们被分成八组，每组四支球队。每支球队将与同组中其他三支球队分别进行比赛：获胜积三分，平局积一分，失利则为零分。 瑞士将于6月17日对战巴西，6月22日对阵塞尔维亚，6月27日迎战哥斯达黎加。 每组所获积分排在前两名的球队将晋级世界杯16强，继而进入淘汰赛。 在上一届2014年世界杯上，瑞士成功晋级16强，但被阿根廷以1-0淘汰出局。 信息框结尾

瑞士联合银行认为，德国队卫冕的可能性为24%，并高于巴西和西班牙夺冠的可能。



总部位于纳沙泰尔(Neuchâtel)的CIES足球天文台是一家专门从事足球统计分析的体育研究机构，它对瑞士夺冠的可能性做出了相似的预测。在有资格参加世界杯的32支球队中，瑞士队在CIES“实力指数榜(英)外部链接”中排名第十。这是一个综合排名，它结合了世界杯各国阵容球员的国内联赛出场率和所在俱乐部的实力。

根据这个指数，瑞士球员虽然打了很多场比赛，但他们的分数却被所属俱乐部的平均水平拉低了。换句话说，他们虽然有良好的竞技状态，但此前并没有很多和世界级强劲对手较量的机会。

感到幸运？

位于苏黎世的世界足球联合会FIFA则给出了瑞士队更好的名次预测(多语)外部链接。在这份排名里，瑞士跻身于全球第六位。然而，正如其他评论员指出的那样(英)外部链接，球迷们最好有保留地参考FIFA的排名，因为其使用的积分系统，会使像瑞士这样的球队恰好因为避免了打友谊赛而在积分榜中占优势。

传统上最靠谱的预测都来自博彩公司，因为它们的判断准确性与否与经济收益息息相关。令人遗憾的是，博彩公司对瑞士足球队的信心远不如银行家或学者们。

Oddschecker是一家对博彩公司进行比较的网站。目前，瑞士队夺冠(英)外部链接的赔率平均值为1赔100(这意味着，如果瑞士夺冠了，赛前下注1瑞郎即可赢得100瑞郎)。据此赔率排名，瑞士位列第16，居于中间位置。该网站估计，瑞士能否小组出线，几乎是一个要靠投硬币来预测的问题。与此同时，巴西和德国的赔率在1赔4.5左右，是最被看好的两支球队。

点差投注博彩公司Sporting Index(英)外部链接对瑞士夺冠也做出了相似的预测。然而，点差投注提供了几乎无限的交易市场。在此，球迷可以随着比赛的进程挥洒钞票、积极下注(参见以前瑞士资讯swissinfo.ch的文章，了解点差投注，英外部链接)。

瑞士队在比赛期间将有多少进球(英)外部链接？Sporting Index的预测为3.75-4.25次。首次进球(英)外部链接会在何时？首场第99-第105分钟。他们会获得多少次角球机会呢(英)外部链接？16.25-17.25次。

Sporting Index认为瑞士队是表现较文明的球队(英)外部链接之一。按吃一张黄牌得10分、红牌得25分计算，预计瑞士队将在本次世界杯上得到68-74分。

对于瑞士队来说，令其欣慰的是，所有的调查和博彩公司测评都显示，瑞士将以微弱的优势领先于小组劲敌塞尔维亚队。假设瑞士输给巴西、但击败哥斯达黎加，那么6月22日对阵塞尔维亚队的比赛结果将最终揭晓瑞士能否梦想成真、小组出线挺进16强。



(翻译：熊薇), 瑞士资讯swissinfo.ch

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