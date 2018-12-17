此内容发布于2018年12月17日 上午9:30

足球、足球、足球-尤其是瑞士国家队，因其一路披荆斩棘顺利出线获得了2018年俄罗斯世界杯参赛资格-尽管有时在场上的表现并不尽如人意，但因最终在世界杯绿茵场上闪亮登场，从而成为2018年度瑞士人搜索的高频词汇。

(Alexandra Wey / Keystone)

谷歌年度瑞士热搜榜单的桂冠，归属于因在世界杯小组赛瑞士对阵塞尔维亚的比赛中为庆祝最后关头踢进关键一球扭转战局，而冲着对方球员摆出模仿象征阿尔巴尼亚的“双头鹰”手势的阿尔巴尼亚裔瑞士足球员动员杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)名下。







(Ennio Leanza / Keystone)

跟着“背锅”的率队出征2018年俄罗斯世界杯的瑞士国足主帅Vladimir Petkovic则紧随其后，位居热搜榜亚军。





(Laurent Gillieron / Keystone)

季军宝座当之无愧地为瓦隆·贝赫拉米(Valon Behrami)所占据。这位同样代表瑞士驰骋于2018年世界杯赛场的阿尔巴尼亚裔中场球员与滑雪明星Lara Gut喜结连理，成就了一段瑞士体坛郎才女貌的佳话。







(Gian Ehrenzeller / Keystone)

俗语有云：夫唱妇随。热搜榜第四名当然就是新娘咯。现如今，婚后的她已遵循妇随夫姓的原则将姓名更改为萝拉·古特-贝赫拉米(Lara Gut-Behrami)，不过瑞士德语区的粉丝们依然一如既往地力挺她。





(Jo Montana / Dukas)

排在热搜榜第五位的是目前依然单身的Adela Smajic，她也是现已退役的职业足球运动员Admir Smajic的女儿。Adela于2018年出演了瑞士本土电视真人秀节目-《单身汉》(Bachelor)。











(Salvatore di Nolfi / Keystone)

饱受争议、却在欧洲学界享有盛誉的瑞士籍伊斯兰研究学者塔里克·拉马丹(Tariq Ramadan)成为谷歌瑞士热搜榜单上排名第六的人物。目前，拉马丹正深陷强奸丑闻并面临多起凌虐性侵指控(英)外部链接。



瑞士热搜排行榜Top 10最后四个搜索高频词汇，则均为瑞士本土足球员动员。



Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting