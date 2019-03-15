在德国纽伦堡玩具博物馆中，有各个年代的芭比娃娃。从左到右：1995、1975、1983和1962。

(Keystone / Daniel Karmann)

你第一次见到芭比娃娃是什么时候？这个有着黄金分割线完美身材，梦幻颜值的芭比今年已经迎来60大寿。1959年3月9日，芭比第一次在纽约的一个玩具展销会上闪亮登场。



芭比(Barbie)的世界有追捧、有质疑，这种可以穿衣戴帽的塑料娃娃，是世界上“最有问题”的玩具。



瑞士从1965年之后才有芭比娃娃，在苏黎世Farner PR公司的支持下进入瑞士市场。这个从成立起就不仅仅以商业为目的，而有着浓厚政治兴趣的公司，在此之前就曾尝试引发公众对核炸弹和战斗机的讨论。而芭比娃娃与政治军事无关，似乎更多与儿童房间沾边，尤其是小姑娘的闺房。



时装潮



当时芭比一下子轰动了瑞士的消费市场。在芭比之前，小女孩的娃娃，都是让女孩子学着换尿布；放在童车里推着走那种娃娃，而芭比却教会女孩子穿衣打扮。于是芭比娃娃马上摇身成为广大消费群体的时装教材：女孩子不再只是抱着娃娃玩过家家，学习如何当一个好女人、好妈妈，而是通过芭比学会得体着装，学会买衣服。妈妈不再是女孩子心目中的榜样，而被这个着装时尚的娃娃所取代。



一时间对芭比的批判之声不绝于耳，而且来势汹汹，女性杂志《Annabelle》将芭比形容成早熟的小妖精；淫荡的“性感炸弹”。然而芭比这时似乎已经深入人心，上世纪60年代，奇装异服和火爆发型常常引发争论，女性穿上迷你裙来显示自己的权力。

为了庆祝周年纪念，出品芭比娃娃的Mattel公司推出特殊职业装的芭比。 (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

“成为有实力的结婚对象”



现在我们还要提到Farner PR公司，它将芭比带入瑞士绝对有政治目的，在当年该公司的文件中发现了一位美国市场心理学家对芭比的预测，他认为给女儿买芭比的妈妈，其实是心怀目标，把女儿培养成一个有实力的结婚对象，有朝一日招得金龟婿。但为此付出的代价是，也要感受孩子身上的逆反。芭比实际上是儿童房间里那匹潜藏着战士的特洛伊木马，虽然不是核炸弹也不是战斗机，却依然是一种隐形的“战斗武器”。



瑞士电视台当时关于“问题一号娃娃芭比”的一个德文报道：

Beitrag SF DRS: Barbie-Puppen Archiv-Video: Barbie-Puppen



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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