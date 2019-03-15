在德國紐倫堡玩具博物館中，有各個年代的芭比娃娃。從左到右：1995、1975、1983和1962。

(Keystone / Daniel Karmann)

你第一次見到芭比娃娃是什麼時候？這個有著黃金分割線完美身材，夢幻顏值的芭比今年已經迎來60大壽。 1959年3月9日，芭比第一次在紐約的一個玩具展銷會上閃亮登場。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

芭比(Barbie)的世界有追捧、有質疑，這種可以穿衣戴帽的塑膠娃娃，是世界上“最有問題”的玩具。



瑞士從1965年之後才有芭比娃娃，在蘇黎世Farner PR公司的支持下進入瑞士市場。這個從成立起就不僅僅以商業為目的，而有著濃厚政治興趣的公司，在此之前就曾嘗試引發公眾對核炸彈和戰鬥機的討論。而芭比娃娃與政治軍事無關，似乎更多與兒童房間相關，尤其是小姑娘的閨房。



時裝潮

當時芭比一下子轟動了瑞士的消費市場。在芭比之前，小女孩的娃娃，都是讓女孩子學著換尿布；放在童車裡推著走那種娃娃，而芭比卻教會女孩子穿衣打扮。於是芭比娃娃馬上搖身成為廣大消費群體的時裝教材：女孩子不再只是抱著娃娃玩扮家家酒，學習如何當一個好女人、好媽媽，而是通過芭比學會得體著裝，學會買衣服。媽媽不再是女孩子心目中的榜樣，而被這個著裝時尚的娃娃所取代。

一時間對芭比的批判之聲不絕於耳，而且來勢洶洶，女性雜誌《Annabelle》將芭比形容成早熟的小妖精；淫蕩的“性感炸彈”。然而芭比這時似乎已經深入人心，上世紀60年代，奇裝異服和火爆發型常常引發爭論，女性穿上迷你裙來顯示自己的權力。

為了慶祝週年紀念，出品芭比娃娃的Mattel公司推出特殊職業裝的芭比。 (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved)

“成為有實力的結婚對象”

現在我們還要提到Farner PR公司，它將芭比帶入瑞士絕對有政治目的，在當年該公司的文件中發現了一位美國市場心理學家對芭比的預測，他認為給女兒買芭比的媽媽，其實是心懷目標，把女兒培養成一個有實力的結婚對象，有朝一日招得金龜婿。但為此付出的代價是，也要感受孩子身上的叛逆。芭比實際上是兒童房間裡那匹潛藏著戰士的特洛伊木馬，雖然不是核炸彈也不是戰鬥機，卻依然是一種隱形的“戰鬥武器”。

瑞士電視台當時關於“問題一號娃娃芭比”的一個德文報導：

Beitrag SF DRS: Barbie-Puppen Archiv-Video: Barbie-Puppen



(翻譯：楊煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line