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Sony斥资680亿日圆 收购万代南梦宫股份

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（法新社东京24日电） 索尼集团公司（Sony Group Corp.）今天宣布斥资逾100亿元，收购日本游戏巨头万代南梦宫控股（Bandai Namco）的2.5股份，并表示这项合作有助Sony持续扩张动漫领域事业。

万代南梦宫旗下除了握有「钢弹」和经典街机游戏「小精灵」（Pac-Man）等知名游戏系列，还发行过「艾尔登法环」（Elden Ring）和「铁拳」（Tekken）系列等知名游戏。

世界各地对日本动漫与日俱增的需求，已成为帮Sony赚钱的金鸡母。Sony已在2021年收购线上动漫串流平台Crunchyroll。

Sony与万代南梦宫今天发表联合声明指出：「身为日本两大娱乐巨头的万代南梦宫和Sony，将专注于持续扩大粉丝群和强化互动，特别是在具有快速成长潜力的动漫领域市场。」

声明指出，Sony斥资680亿日圆（约新台币136亿元）收购万代南梦宫股份后，计划「为粉丝打造全新、感动人心的体验」。

杰富瑞集团（Jefferies Group）分析师戈雅（Atul Goyal）表示，Sony的对手任天堂（Nintendo）已持有万代南梦宫约1.8%股份。

戈雅表示：「双方之前已在智慧财产权（IP）方面携手合作，推出如『钢弹SEED FREEDOM』和『鬼灭之刃』等作品，这次收购案有望强化Sony的上游IP策略和万代南梦宫的全球扩张努力。」

戈雅认为，「即使不会对获利造成立即冲击，这次收购仍然巩固了Sony在日本动漫及IP价值链的枢纽地位」。

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大多数精神疾病患者都会接受抗抑郁药物的治疗，但在三分之一的病例中，这些药物显示无效。在瑞士，越来越多的精神疾病患者被推荐接受电疗或迷幻辅助心理治疗。你所在的地区有类似的治疗方法吗？

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