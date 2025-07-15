為什麼瑞士女性要遠渡重洋尋求精子捐贈

把一個沒有爸爸的孩子帶到這個世界上來，是自私的行為嗎？ Keystone-SDA



現今女性獨立能幹，無需男人的幫襯也能撫養孩子長大。現代女性不想結婚，卻想成為母親，這種現象已經成為一種時尚。在瑞士法律規定，單身女性禁止接受精子捐贈，這項法律迫使許多女性踏上了出國求子之路。瑞士電視台對她們進行了訪問。

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Elisabeth Logean, rts

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這堪稱是瑞士議會中一個史無前例的聯盟：今年春天，從左到右六個黨派的代表聯合起來提交了一項針對「單身女性輔助生育措施」的議會動議，要求修訂《瑞士生殖醫學法案》（FMedG），讓單身女性也能透過接受捐贈精子生育。 80多名議員在這份動議書上簽了名。

然而，瑞士聯邦委員會拒絕了該提案，聯邦已經計劃對該法進行修訂，為未婚夫婦開通接受精子捐贈的輔助生育管道，但單身女性並未在聯邦的考慮範圍之內。

目前，《瑞士生殖醫學法》只允許已婚夫婦接受捐精，而自2021年瑞士「所有人都有權結婚」動議獲得通過後，同性戀伴侶也可以接受捐精。

在瑞士，目前对于有多少未结婚却决定生孩子的女性，并没有官方数据，但在许多西方国家都出现了这种现象。

透過捐精成為單親媽媽-統計數字以外的現象

在瑞士，目前對於有多少未結婚卻決定生孩子的女性，並沒有官方數據，但在許多西方國家都出現了這種現象。

在擁有全球最大精子銀行的國家，例如丹麥，單身女性佔客戶總數的40%。在允許單身女性接受捐精的國家，輔助生育醫療機構的數量也與日俱增。

瑞士法語電視台RTS的《當下》(Temps Présent)節目對這群人進行了深入探訪，並採訪了當事人，看她們是怎麼說的。

「把一個沒有父親的孩子帶到這個世界上來，是不是很自私？」

來自沃州的塔莎·拉姆利(Tasha Rumley)在西班牙生下了女兒，她是呼籲修改這條法律群體中的一員，她希望今後透過輔助生殖技術在國外出生的孩子不必背負「瑞士不想要她/他」的心理陰影。

來自日內瓦的克萊爾(Claire)是一對18個月大的雙胞胎的母親，她在丹麥進行了七次人工受孕後才有了這對雙胞胎。她講述了在這段漫長孤獨的旅程中，伴隨她的困難和疑慮，很長一段時間她一直在問：「把一個沒有父親的孩子帶到這個世界上是自私的嗎？」

這些女性前往國外求助輔助生育機構生子的做法，不符合瑞士的法律規定。而丹麥現在已經發展成為一個知名的「生育旅遊」中心，約有三十家診所接受來自世界各地的病人。

2023年，在克萊爾兩個女兒出生的哥本哈根診所，48名瑞士女性在這裡尋求接受捐精治療；去年，這一數字已經上升到60人。

丹麥的精子庫提供大量可供選擇的捐贈者個人資料，這些資料都可以在網路上仔細查看。女性可以在目錄中進行挑選-而在瑞士精子捐贈者則由醫生決定。

一位丹麥精子捐贈者向瑞士電視台這樣介紹自己的角色：「我不是孩子家長的一員，我只是為需要的人提供生理原料。」

「只管生不管養」

仍有一些女性求人不如求己，她們自己在網路上或Facebook群組中尋找捐精者。瑞士法語區的一些男子就在網路上提供精子。

一名男子告訴瑞士電視台：「其實主要動機是出於自私的目的，這是一種男人的生殖本能，希望有很多孩子，又不用管。我只想把我的基因傳下去。」

然而，這樣做也暗藏風險：女性有可能被染上感染性性病或其他遺傳疾病，在這種情況下，官方會想要確定父親身分。

輔助生育已成為當今的時尚。 Keystone / Gaetan Bally

匿名捐精：西班牙的硬性規定，在瑞士被禁止

洛桑的婦科醫生尼古拉·烏利莫茲(Nicolas Vulliemoz)是一位不孕不育專家，他對像塔莎或克萊爾這樣的女性在瑞士不能圓求子夢而感到遺憾。

他認為，應該重新啟動關於向未婚女性開放精子庫的社會討論，而最重要的一點是孩子有權知道自己的身世。

瑞士自2001年起禁止匿名捐精；丹麥則允許匿名捐精，在西班牙這甚至是硬性規定。

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這位婦科醫生說：「我認為，瑞士可能會對法律進行修改，從而更加明確，無論是捐贈精子還是卵子都必須以非匿名形式-也就是必須實名制-正如瑞士自2001年起對捐獻精子所規定的一樣。」

在瑞士，婦產科醫師如果違規操作會面對嚴厲處罰

瑞士禁止單身女性接受捐精，這令婦科醫生們非常難辦：他們不得在瑞士為單身女性實施輔助生殖措施，否則可能被處以最高10萬瑞郎(約合80多萬人民幣)的罰款，但他們可以在這些女性在國外接受輔助生育措施後，繼續為她們提供醫療服務。

塔莎的婦科醫生桑德琳·阿克曼(Sandrine Ackermann)說：「我不覺得自己觸犯了法律，我的病人是否有權這樣做，不是我負責的範圍。」

另一位單親媽媽澤伊娜(Zeina)在瑞士法語區成立了一個單親媽媽(Mama Solo)協會，這是針對單親求子女性的一個支持機構。她說：「可以感覺得到，瑞士確實存在這種隱性的需求。」

(編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)