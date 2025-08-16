网红猫招人爱，其实活得很痛苦

一只苏格兰折耳猫。 Keystone

塌鼻子、折耳朵的猫和狗现在很流行，越来越多的瑞士也喜欢养这种特殊品种的宠物，殊不知这样的动物活着很痛苦，而对主人来说这也意味着昂贵的医药费。

6 分钟

在瑞士兽医诊所中，来就医的时尚品种猫狗越来越多，朱莉·施韦希勒(Julie Schwechler)是苏黎世湖畔施泰法(Stäfa)一家小动物诊所的兽医，她的诊所里也是这样。她说：”社交媒体上总是会出现一些网红宠物，或者哪位名人又养了哪个品种的宠物这类帖子。”

例如，自从歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)养了两只苏格兰折耳猫后，瑞士越来越多的人也开始养这种用痛苦的手段培养出来的品种猫。

据这位兽医说，现在瑞士的巴哥犬热度在下降，但各种斗牛犬品种以及英国短毛猫和波斯猫却日益受到欢迎。

虽然普通的混种狗和家猫依然是瑞士很常见的宠物，但吉娃娃和英国短毛猫等新潮品种也越来越受青睐。

畸形和呼吸问题

这些特殊品种的猫狗有着婴儿般可爱的面容。但作为瑞士兽医协会(GST)动物保护分会的董事会成员的施韦希勒说，这些”可爱特征”的背后也掩藏着动物的苦痛。

2023年，一名猫主人在梅克伦堡-西波美拉尼亚的一次展览会展示她饲养的波斯猫。该品种容易出现泪痕，呼吸困难等问题。 KEYSTONE

按照施韦希勒的说法，苏格兰折耳猫翻折的耳朵实际上是一种软骨基因缺陷，这种缺陷会导致严重的骨骼畸形和慢性疼痛。“而极度滚圆的头部、扁平的短脸和短小的鼻子则会引发眼部问题、面部皱纹以及呼吸问题。”

“美丽”的代价

对于主人来说，这不仅意味着他们必须眼睁睁地看着自己的爱宠在痛苦中度过一生，而且还要为此付出高昂的兽医费用。

施韦希勒说，这些宠物的主人必须做好频繁就医的准备，有些品种猫狗从一开始就需要进行某些手术-例如扩宽呼吸道-有时还需进行止痛治疗。这些手术的费用少则几百，多则要几千瑞郎。

瑞士兽医的立场 短鼻子的狗和猫(如法国斗牛犬或苏格兰折耳猫)经常会出现致命的呼吸问题。因此，瑞士小动物医学协会认为这种培育潮流是有问题的，并呼吁要转念。 其实100年前，法国斗牛犬或巴哥犬的鼻子的长度还是正常的，但如今只有一些恢复原始状态的巴哥犬和大陆斗牛犬才有这样的鼻子。宠物主人对这方面的情况了解得越多，就能越快通过培育，让这些动物获得正常的鼻子-这是市场需求决定的。 资料来源：瑞士兽医协会(GST)分部-瑞士小动物医学协会的文件

此外，许多这种品种宠物对麻药比普通猫狗更加敏感。因此，有些主人不敢给宠物做手术，因为害怕宠物可能会因麻药过敏而死去。施韦希勒表示：”我当然会在手术前向主人说明这一点。”

可惜人们并未咨询过兽医，就购买了有潜在健康问题的品种。

回归原始形态

施韦希勒认为，好在现在越来越多的瑞士宠物培育者正在放弃那些导致宠物痛苦的品种特征，转向更健康的原始形态。事实上，这些品种最初也有着比较正常的鼻子。

瑞士动物保护相关条例 根据瑞士动物保护条例，繁殖过程不能让狗和猫遭受疼痛、痛苦或伤害。所以，某些品种的繁殖在瑞士是被禁止的。然而，因为许多特殊品种的动物是进口的，因此瑞士动物保护机构无法对这些动物产生影响。此外，在瑞士，只有专业繁殖者需要获得许可。而那些业余繁殖者-每年只”生产”两窝幼崽的人则不受监管。 资料来源： 联邦牲畜局外部链接

但问题是，国外的这种流行网红品种宠物在网络上比比皆是， 低廉的价格具有很大的诱惑力。对此施韦希勒表示，算上高额的联络、运输等费用，从国外购买宠物就与在正规的瑞士养殖场购买的价格相差无几了。而在瑞士购买比较放心：“因为从长远来看，不健康的宠物会带来巨大的开支。”在极端情况下，甚至要对幼猫和幼犬实施安乐死。

另外，在瑞士如果宠物主人不愿为特殊品种的宠物进行必要的手术或治疗，会触犯动物保护法法规。因此施韦希勒呼吁：“不要被社交媒体和名人所误导，而是要选择健康的宠物。”