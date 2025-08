Gatti “alla moda”… ma dalle conseguenze costose

Gli ambulatori veterinari svizzeri si vedono confrontati sempre più spesso con razze particolari e dalla salute cagionevole, anche per il borsellino dei proprietari

Julie Schwechler, veterinaria in una clinica per piccoli animali a Stäfa, sul lago di Zurigo, riesce a “capire cosa sta andando di moda sui social media e quali razze di cani e gatti vengono acquistate dalle celebrità”. Da quando, per esempio, la cantante Taylor Swift possiede due gatti Scottish Fold, anche in Svizzera sempre più persone stanno acquistando questa razza da allevamento selettivo. Gli ambulatori veterinari svizzeri sono infatti sempre più spesso confrontati con razze di moda, ma estremamente problematiche.

Secondo Schwechler, poi, i cani carlini sono diminuiti, mentre diverse razze di bulldog e gatti British Shorthair e Persiani stanno vivendo un vero e proprio boom. I cani meticci e i normali gatti domestici sono ancora i più diffusi, ma razze di tendenza come i Chihuahua o i gatti British Shorthair stanno diventando sempre più popolari.

Deformazioni e problemi respiratori

Queste razze vengono allevate per il loro aspetto carino, seguendo dei parametri estetici che ricordano l’infanzia. Ma secondo Schwechler, che è anche membro del consiglio della sezione di protezione degli animali della Società dei Veterinari Svizzeri GST, queste “caratteristiche carine” portano contemporaneamente a gravi problemi fisici.

Un’allevatrice presenta il suo gatto persiano a una fiera nel 2023 nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Questa razza è nota per i suoi occhi lacrimosi e problemi respiratori. KEYSTONE/DPA/Jens Büttner

Una “bellezza” che costa cara

Per i proprietari, questo può significare non solo dover vedere soffrire il proprio cane o gatto fino alla morte, ma anche, molto concretamente, alti costi veterinari. Secondo Schwechler, i proprietari devono attendersi frequenti visite dal veterinario, con la necessità fin dall’inizio di alcune operazioni, come ad esempio l’allargamento delle vie respiratorie. A volte sono indispensabili anche dei trattamenti contro il dolore. Tutte operazioni che possono arrivare a costare diverse migliaia di franchi.

Inoltre, per molte razze di moda, l’anestesia risulta più pericolosa che per i gatti e i cani normali. Molti proprietari hanno quindi paura di far operare il loro animale perché potrebbe morire. “Ovviamente li informo sempre sulla situazione”, spiega Schwechler. Purtroppo, i proprietari raramente vanno dal veterinario per una consulenza prima dell’acquisto, presentandosi in ambulatorio solo dopo aver già acquistato una razza problematica.

Ritorno alle vecchie razze, più sane

Secondo Schwechler, fortunatamente in Svizzera sempre più allevatori si stanno allontanando dalle modalità di allevamento selettivo e stanno tornando alle forme originali, più sane. In passato, molte di queste razze avevano infatti nasi molto più lunghi.

“Consiglio sempre, se proprio volete procurarvi un bulldog francese o un gatto British Shorthair, di andare da questa tipologia di allevatori”, dice Schwechler. Gli allevatori seri incrociano animali con un aspetto più sano e controllano gli animali genitori a seconda della razza con test genetici, controlli cardiaci o radiografie delle articolazioni.

Il problema è che molte razze di tendenza vengono importate dall’estero, perché si viene attirati su internet dai prezzi bassi. Schwechler è però convinta che i costi di acquisto più elevati presso un serio allevatore svizzero valgano la pena: “A lungo termine, un animale malato causa costi enormi.” In casi estremi, gatti e cani ancora giovani devono essere addirittura soppressi.

Inoltre, se un proprietario non vuole effettuare le operazioni o i trattamenti necessari per le razze di tendenza, viola come proprietario la legislazione sulla protezione degli animali. L’appello di Schwechler ai futuri proprietari è quindi: “Non fatevi influenzare dai social media e dalle celebrità, ma scegliete un allevamento sano.”

