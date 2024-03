Switch模拟器Yuzu与任天堂达成和解 关站并赔钱

3 分钟

(法新社华盛顿4日综合外电报导)游戏模拟器Yuzu的开发团队Tropic Haze上周遭任天堂提告放任游戏侵权后,今天同意支付240万美元(新台币7584万元)与这个电玩大厂和解,下架并关闭模拟器。

握有「萨尔达传说」(Legend of Zelda)和「大金刚」(Donkey Kong)等Switch游戏的任天堂(Nintendo)上周控告Tropic Haze。后者在美国罗德岛州(Rhode Island)注册,拥有并经营知名电玩模拟器Yuzu。

电玩模拟器是一种软体,下载至桌机(PC)或智慧型手机后,就能玩原本只为Switch、PlayStation或Xbox等特定游戏主机设计的游戏。

这些游戏模拟器起初的用意,是让玩家能回味一些不再发表于最新游戏主机的游戏,但之后怀旧游戏市场又被任天堂、索尼(SONY)及微软(Microsoft)等原本的开发商拿回。

根据今天交给罗德岛的美国联邦法院和解文件显示,被告Tropic Haze同意不再对外界开放使用Yuzu,并将模拟器的所有程式码交给任天堂。

和解文件显示,任天堂还将全权拥有可下载Yuzu工具的网站。

Tropic Haze在文件中说:「被告充分意识到,Yuzu正促成大规模盗版侵权。」

任天堂指控Tropic Haze想方设法规避精心设计的安全措施和加密技术,以便Yuzu用户玩任天堂游戏,既能畅玩现有游戏,也能接触到正式发布前非法流出的游戏。

任天堂在诉状里指出,「萨尔达传说:王国之泪」(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)去年在正式发表前就被下载100万次,盗版网站引导玩家用Yuzu来玩这款游戏。