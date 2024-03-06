Switch模拟器Yuzu与任天堂达成和解 关站并赔钱

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（法新社华盛顿4日综合外电报导）游戏模拟器Yuzu的开发团队Tropic Haze上周遭任天堂提告放任游戏侵权后，今天同意支付240万美元（新台币7584万元）与这个电玩大厂和解，下架并关闭模拟器。

握有「萨尔达传说」（Legend of Zelda）和「大金刚」（Donkey Kong）等Switch游戏的任天堂（Nintendo）上周控告Tropic Haze。后者在美国罗德岛州（Rhode Island）注册，拥有并经营知名电玩模拟器Yuzu。

电玩模拟器是一种软体，下载至桌机（PC）或智慧型手机后，就能玩原本只为Switch、PlayStation或Xbox等特定游戏主机设计的游戏。

这些游戏模拟器起初的用意，是让玩家能回味一些不再发表于最新游戏主机的游戏，但之后怀旧游戏市场又被任天堂、索尼（SONY）及微软（Microsoft）等原本的开发商拿回。

根据今天交给罗德岛的美国联邦法院和解文件显示，被告Tropic Haze同意不再对外界开放使用Yuzu，并将模拟器的所有程式码交给任天堂。

和解文件显示，任天堂还将全权拥有可下载Yuzu工具的网站。

Tropic Haze在文件中说：「被告充分意识到，Yuzu正促成大规模盗版侵权。」

任天堂指控Tropic Haze想方设法规避精心设计的安全措施和加密技术，以便Yuzu用户玩任天堂游戏，既能畅玩现有游戏，也能接触到正式发布前非法流出的游戏。

任天堂在诉状里指出，「萨尔达传说：王国之泪」（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom）去年在正式发表前就被下载100万次，盗版网站引导玩家用Yuzu来玩这款游戏。