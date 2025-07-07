中国电商平台Temu欲进军瑞士食品市场

Temu是来自中国的电商购物平台，总部位于美国马萨诸塞州波士顿，是拼多多控股的子公司。2022年9月首次在美国推出，目前覆盖市场遍及北美、欧洲、澳洲、日韩以及东南亚、南非、巴西、墨西哥等地。Temu以“廉价、高渗透率”为策略，用户可浏览并购买涵盖服饰、美妆、小家电、家具等多种品类的商品，绝大多数商品直接从中国发货，实现低价优势。

Temu在供应链及物流模式上会根据市场有所区别，通常采用“工厂直邮+零库存持有”的商业模式，降低中间成本。商品由中国制造商通过海外仓或直邮发货到世界各地市场；在欧洲和加拿大市场则推出“本地直供(Local-to-local)”计划，鼓励本地卖家入驻，招聘当地商家并使用本地库存仓发货，以提高配送速度、减少跨国物流成本。

在平台驱动与营销策略方面，Temu通过社交媒体、优惠券弹窗、游戏化策略来刺激用户下单，同时支持用户通过推荐返现或免单换购。同时，利用用户点击和购买数据，反馈给厂家，实现“以数据驱动品类优化”。