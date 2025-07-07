中国电商平台Temu欲进军瑞士食品市场
媒体报道称，中国电商平台Temu正在为进入瑞士食品零售市场做准备。瑞士德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)于7月5日透露，继德国市场启动后，Temu开始对瑞士市场跃跃欲试。
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
该报表示，尽管具体上线日期尚未确定，但内部准备工作已经紧锣密鼓地展开。Temu目前在德国已经开始销售肉类、饮料、甜食等新鲜食品。
Temu是中国电商巨头拼多多旗下平台，以低价策略著称。该公司采取“本地直供”(local-to-local model)销售模式，即商品从本地零售商采购并配送给消费者。
相关内容
中国跨境电商平台Temu和Shein直逼瑞士零售业
Temu在国际市场增长迅速，已跻身欧洲国家使用最广泛的购物平台之一。
Temu是来自中国的电商购物平台，总部位于美国马萨诸塞州波士顿，是拼多多控股的子公司。2022年9月首次在美国推出，目前覆盖市场遍及北美、欧洲、澳洲、日韩以及东南亚、南非、巴西、墨西哥等地。Temu以“廉价、高渗透率”为策略，用户可浏览并购买涵盖服饰、美妆、小家电、家具等多种品类的商品，绝大多数商品直接从中国发货，实现低价优势。
Temu在供应链及物流模式上会根据市场有所区别，通常采用“工厂直邮+零库存持有”的商业模式，降低中间成本。商品由中国制造商通过海外仓或直邮发货到世界各地市场；在欧洲和加拿大市场则推出“本地直供(Local-to-local)”计划，鼓励本地卖家入驻，招聘当地商家并使用本地库存仓发货，以提高配送速度、减少跨国物流成本。
在平台驱动与营销策略方面，Temu通过社交媒体、优惠券弹窗、游戏化策略来刺激用户下单，同时支持用户通过推荐返现或免单换购。同时，利用用户点击和购买数据，反馈给厂家，实现“以数据驱动品类优化”。
符合JTI标准
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。