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低利率点燃瑞士人购房置业梦想

低利率点燃了瑞士人想要拥有自己住房的梦想。
低利率点燃了瑞士人想要拥有自己住房的梦想。 Keystone-SDA

在乡间拥有一栋独立住宅一直是瑞士人心中的梦想。不断下调的利率重新燃起了人们的希望。因此，住房价格可能会继续上涨。

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瑞士Helvetia保险集团和抵押贷款经纪公司MoneyPark共同发布的年度“梦想家园研究”(Dream Home Study)显示，尽管经济和社会环境变数不断，独栋住宅仍然是瑞士人心中首屈一指的梦想家园。

例如，48%的受访者都中意此类房产。相比年轻人和老年人，31到60岁年龄段人群对这类住房表现出明显偏好。

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瑞士央行下调基准利率显著刺激了人们的购房意愿。研究表明，2020年以来，愿意购房的人群比例首次出现回升。据调查，20%的受访人群计划在近年购置房产，而这一比例在租户中高达28%。

MoneyPark公司首席执行官Lukas Vogt表示：“基准利率的走低甚至继续下调可能进一步推动人们出手买房。”房地产价格也可能随之继续上涨，他补充道。受访者(包括租客和已经拥有自住房的人)中持相同观点的人占72%。

根据瑞银集团最新发布的《聚焦房地产》报告(Real Estate Focus 英)外部链接，自2024年夏季以来瑞士抵押贷款利率下降，买房的持续成本再次低于租房成本，推动了住宅物业的需求上升。然而，新建住宅数量仍比过去15年平均水平低三分之一，供应短缺将加剧价格上涨。预计2025年，瑞士公寓价格上涨约3%；独栋住宅价格上涨约4%。

租房市场方面，随着租金上涨与移民增长速度减缓，人们搬家的意愿下降，新家庭组建减少，住房需求逐渐向低价地区转移，预计要价租金将上涨2.5%，而现有租金将上涨1.5%。

总体来看，虽然低利率支撑需求，但高房价与老龄化将长期影响市场结构，瑞士的购房可负担性问题仍待解决。

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