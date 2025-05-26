低利率点燃瑞士人购房置业梦想

在乡间拥有一栋独立住宅一直是瑞士人心中的梦想。不断下调的利率重新燃起了人们的希望。因此，住房价格可能会继续上涨。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士Helvetia保险集团和抵押贷款经纪公司MoneyPark共同发布的年度“梦想家园研究”(Dream Home Study)显示，尽管经济和社会环境变数不断，独栋住宅仍然是瑞士人心中首屈一指的梦想家园。
例如，48%的受访者都中意此类房产。相比年轻人和老年人，31到60岁年龄段人群对这类住房表现出明显偏好。
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无房一代：在瑞士买房简直是天方夜谭
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在许多国家，年轻人买房变得越来越困难。瑞士也不例外。我们将深入剖析这个对买家极其不友好的房地产市场，以及这对下一代意味着什么。
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瑞士央行下调基准利率显著刺激了人们的购房意愿。研究表明，2020年以来，愿意购房的人群比例首次出现回升。据调查，20%的受访人群计划在近年购置房产，而这一比例在租户中高达28%。
MoneyPark公司首席执行官Lukas Vogt表示：“基准利率的走低甚至继续下调可能进一步推动人们出手买房。”房地产价格也可能随之继续上涨，他补充道。受访者(包括租客和已经拥有自住房的人)中持相同观点的人占72%。
根据瑞银集团最新发布的《聚焦房地产》报告(Real Estate Focus 英)外部链接，自2024年夏季以来瑞士抵押贷款利率下降，买房的持续成本再次低于租房成本，推动了住宅物业的需求上升。然而，新建住宅数量仍比过去15年平均水平低三分之一，供应短缺将加剧价格上涨。预计2025年，瑞士公寓价格上涨约3%；独栋住宅价格上涨约4%。
租房市场方面，随着租金上涨与移民增长速度减缓，人们搬家的意愿下降，新家庭组建减少，住房需求逐渐向低价地区转移，预计要价租金将上涨2.5%，而现有租金将上涨1.5%。
总体来看，虽然低利率支撑需求，但高房价与老龄化将长期影响市场结构，瑞士的购房可负担性问题仍待解决。
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健康调查：逾半数瑞士男性超重
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瑞士2022年健康调查的结果揭示了两性健康差距：55%的女性和44%的男性长期忍受着至少一种慢性疾病。同时，52%的瑞士男性有超重问题(包括肥胖症)，该比例在女性中为34%。
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瑞士人愈发质疑传统性别角色
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越来越多的瑞士人开始对传统性别角色提出质疑。而公众对同性伴侣抚养孩子的接受度在十年内上升了25个百分点。
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圣莫里茨-瑞士顶级豪宅聚集地
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圣莫里茨(St Moritz)是瑞士顶级豪宅的所在地，每平米起价约43’000瑞郎(约合人民币37万元/平米)。
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绝大多数瑞士人支持16岁以下青少年社交媒体禁令
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在瑞士近期的一项调查中，约80%的受访者赞成针对16岁以下青少年推行社交媒体禁令。
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瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案
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伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。
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卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入
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与去年同期相比，今年4月，在卢塞恩市中心天鹅广场(Schwanenplatz)停靠的旅游大巴减少了三分之二。据相关部门表示，这是4月1日开始征收旅游大巴停车税后立竿见影的效果。
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瑞士职场人最看重工作氛围
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据一项研究显示，对瑞士职场人来说，工作氛围比薪水更重要。不过，不同年代的雇员眼中的标准优先级也不同。
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苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿
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苏黎世州那些曾经遭遇强迫劳动措施的受害者很快就能够申请索赔2.5万瑞郎(约合人民币22万元)的一次性社会支持补偿金(solidarity compensation)。为此，苏黎世州政府向州议会提出了总计2’000万瑞郎的框架信贷额度建议。
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瑞士新生儿偏爱周五出生
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根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。
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对已婚夫妇实行个人征税：瑞士议会新进展
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5月7日，瑞士国民院在对已婚夫妇实行个人征税问题上取得进展，并提出一项折中方案以应对联邦税收损失。
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在苏黎世生活过的人才知道什么叫找房难
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瑞士人并不热衷于买房，租房居住在这里很正常，租户受到很好的法律保护，房源也有保障。但苏黎世是个例外，这里的住房市场几近枯竭，很多人要拿出收入的一半来支付房租，难怪常常有人走上街头示威游行。这不，市政府都坐不住了，必须出面解决住房问题了。
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瑞士的住房紧缺到底到什么地步了
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苏黎世可能是最难找房的地方，尤其是市区内，更是一房难求。苏黎世的例子在瑞士有多大的代表性？哪些因素导致了瑞士的住房短缺？住房短缺的趋势是什么？
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12平米月租2100瑞郎：谷歌抬高苏黎世房租
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在瑞士商业之都苏黎世，公寓租金之高令人乍舌-究其原因：谷歌在此设立了国际园区。“科技大厂”员工的工资如此之高，以致大幅抬升了当地公寓的价格。
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房价高企的背后：苏黎世街区“绅士化”如何改写城市命运？
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在全球范围内，旧金山、伦敦等大都市已经成为高房价的代名词，而苏黎世如今也加入了这个行列——高档住宅、商业化街区、被挤出城市核心区的原住民，这一切似乎正在成为全球城市化的“标配问题”。
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