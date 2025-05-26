低利率点燃瑞士人购房置业梦想

低利率点燃了瑞士人想要拥有自己住房的梦想。 Keystone-SDA

在乡间拥有一栋独立住宅一直是瑞士人心中的梦想。不断下调的利率重新燃起了人们的希望。因此，住房价格可能会继续上涨。

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瑞士Helvetia保险集团和抵押贷款经纪公司MoneyPark共同发布的年度“梦想家园研究”(Dream Home Study)显示，尽管经济和社会环境变数不断，独栋住宅仍然是瑞士人心中首屈一指的梦想家园。

例如，48%的受访者都中意此类房产。相比年轻人和老年人，31到60岁年龄段人群对这类住房表现出明显偏好。

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瑞士央行下调基准利率显著刺激了人们的购房意愿。研究表明，2020年以来，愿意购房的人群比例首次出现回升。据调查，20%的受访人群计划在近年购置房产，而这一比例在租户中高达28%。

MoneyPark公司首席执行官Lukas Vogt表示：“基准利率的走低甚至继续下调可能进一步推动人们出手买房。”房地产价格也可能随之继续上涨，他补充道。受访者(包括租客和已经拥有自住房的人)中持相同观点的人占72%。