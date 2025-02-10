公众献策：助力回收数千吨沉湖弹药

上百个提案讨论了如何回收湖底军用弹药的问题。 Keystone-SDA

瑞士政府向公众征集安全回收瑞士湖底8’000吨弹药的方法，目前已收到约100项提案。

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联邦军备局(armasuisse)将从中筛选出三个最佳方案，这几个方案不仅可能成为未来决策的基础，若被采纳，还可分享5万瑞郎(约合人民币41万元)的奖金。专家评审委员会预计将在今年5月做出最终决定。

自有奖征集清除湖底弹药方案的报道及视频被发布到各社交媒体上后，引起各国网民的广泛兴趣，大家也都踊跃献计献策。例如小红书的相关视频下就有200多条评论，微信公众号同样有很多国人踊跃出谋划策。不少人提出使用磁铁，也有人提议采用水下引爆，或排干湖水再行回收。

但是，在水深150-220米的湖底回收沉没弹药是一项极具挑战性的任务。除了深度因素外，还涉及能见度低、爆炸风险、水流影响，以及弹药种类繁多(尺寸从4毫米至20厘米，重量从0.4克至50公斤不等)等难题。

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而且这些弹药被埋藏在厚达两米的细小沉积物中，在打捞过程中可能会扰动湖底，进一步降低水下能见度。大部分弹药外壳由铁制成，具有磁性，但部分雷管由铜、黄铜或铝等非磁性材料制成，增加了打捞的难度。

在伯尔尼州的图恩湖、布里恩茨湖以及卢塞恩湖，仍有约8’000吨军用弹药沉积湖底。这些弹药都是在1918年至1964年间被投弃湖中的。

形象问题

根据联邦国防部2019年夏季进行的监测结果，相关湖泊的弹药沉积点不会对水体构成直接威胁。

在20世纪中叶之前，军方曾广泛采用向湖泊倾倒弹药和废弃物的处理方式，这在当时属于常规做法。

然而，瑞士联邦审计署(SFAO)在2022年6月曾做出结论，称该问题不仅涉及高昂的清理成本，还可能损害政府形象。

相关分析、监测及治理工作的成本预计将高达数亿瑞郎。按照瑞士联邦环境局(FOE)的规划，这些弹药倾倒区域应在2040年前完成清理。

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