吉娃娃营救冰川裂缝中的主人

一只吉娃娃引导瑞士救援队找到困在萨斯费(Saas-Fee)滑雪度假村冰川裂缝中的主人。 Keystone-SDA

7月4日，一只吉娃娃协助救出了它在费冰川(Fee Glacier)上被困的主人。它向救援队发出信号，指引救援人员找到掉入冰川裂缝中的男子。

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根据空中救援服务机构采尔马特航空救援队(Air Zermatt)7月6日的记录，4日下午早些时候，这名男子带着他的宠物犬吉娃娃在萨斯费滑雪度假村上方的费冰川徒步时，不慎踩断雪桥，掉入冰川裂缝。他使用业余无线电设备呼叫救援。附近的一名路人收到了紧急求救并通知了救援中心。

雪桥 雪桥是覆盖在冰川或雪地裂缝上方的一层压实的积雪。这层积雪可以把裂缝“桥接”起来，看起来像是一块平坦的雪面。尽管雪桥看似坚实，实际上可能很薄，承受不了人的重量，一旦踩上去可能会坍塌，导致人掉进裂缝里，十分危险。 来源：维基百科外部链接

根据通报，由于冰川表面广阔，几乎看不到冰裂缝，救援队无法立刻准确定位遇险男子。

此刻，救援人员注意到一块岩石上有微小的动静，并确认是一只吉娃娃。冰川裂缝就在它身旁。正是这只吉娃娃协助救援队锁定了男子坠落的准确地点。据通报，采尔马特航空救援队成功救出该男子，并将其与宠物犬一同送往了菲斯普(Visp)的医院。

冰川徒步注意事项： 服装与装备 坚固防水、脚踝支撑的登山靴与快干羊毛袜在冰川徒步中可以预防水泡、给双脚持续保温。冰川徒步应使用分层穿衣法，底层贴身穿着合成纤维或美利奴羊毛，可以随时排汗；中间层穿抓绒、羊毛、轻型羽绒保暖；外层选择防风防雨面料，应对多变的天气。由于冰面反光强、风雪干燥，太阳镜、防晒霜、帽子、手套、润唇膏等防晒、护脸用品非常必要。其他安全与辅助装备还包括登山杖、急救包、地图、指南针、头灯等。至少携带1 升水和干果、能量棒、巧克力等高热量便携食物，随时补充体力。 冰川专项器材 冰爪、冰镐、安全带、头盔属于冰川徒步常规装备。安全起见，有些冰山徒步点会强制要求聘请导游。 出发前的准备 冰川徒步天气瞬变，短时间可经历风、雨、雪、冰雹和强光，出发前需要关注天气预警，判断风险并备齐适应天气变化的服装。 需将徒步路线告知他人，使用地图或GPS，并查看雪融、封路、危险区域等信息。在有野生动物出没的冰川(例如美国冰山国家公园)需要持续制造声音(例如轻唱)，提醒动物人类正在接近；随身携带熊喷雾(bear spray)并掌握正确使用方式；与动物保持安全距离，不喂食或散落食物碎屑。