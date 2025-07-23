四分之一瑞士人预期2025年财务状况将恶化

根据瑞士比价平台Comparis的一项调研，国内四分之一的成年人预计自己2025年的个人财务状况将比2024年更糟。而几乎每三人中就有一人难以应对所有开支。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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Comparis于7月17日发布的新闻稿指出，高额房租、医疗保险费用以及对失业的担忧正在削弱人们的信心。
两性之间存在十分明显的差异：29%的男性持乐观态度，而女性中这一比例仅为18%。此外，有30%的女性担心自身财务状况会恶化，而男性则为23%。
医疗保险费用成为沉重负担。约六分之一的受访者(16%)称，他们经常难以支付保费。在月收入不超过4000瑞郎(约合人民币3.6万元)的家庭中，有22%表示支付困难。
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尽管48%的成年人自称总体上资金尚充足，但仍有近四分之一(24%)必须精打细算、大幅缩减开支才能支付账单。另有6%的人坦言手头拮据，资金不足。
36-55岁年龄段的财务压力最为显著：其中9%表示自己“入不敷出”。相比之下，18-35岁人群中该比例为4%，55岁以上人群为3%。
在不得不勒紧裤腰带时，瑞士人最可能放弃的是电子产品与数码设备(64%)、新衣服和配饰(61%)，以及外出娱乐和就餐(57%)。
人们在手头拮据时会越来越转向借贷：7%的受访者表示会考虑申请私人贷款或借钱。18-35岁人群采取这一做法的比例为11%，而36-65岁为7%，65岁以上则仅为2%。
对于气候变化话题，绝大多数受访者并未因此调整自己的消费或财务决策：77%表示气候辩论对其行为几乎没有或根本没有影响，另有3%的人明确表示完全没有影响。
据Comparis介绍，这项具代表性的调研由
市场调研机构Innofact于2025年6月受comparis.ch委托进行，覆盖瑞士所有地区，共计1034名受访者。
瑞士人和中国人都在勒紧裤腰带，但理由各不相同：高房租、医疗保险保费和对失业的担忧是瑞士人节衣缩食的主要诱因。而在中国，路透社7月中旬的调查报道外部链接指出，许多职工正经历“降薪、拖薪”的困境，不得不依靠副业维持生计，个人财务的不确定性普遍存在。
消费倾向的变化同样明显：瑞士人倾向通过减少电子产品、服饰和外出娱乐的开销来节省开支。在中国，年轻人对借贷意愿趋于保守，反映出他们对未来收入缺乏信心。
中国居民还呈现出强烈的储蓄倾向：路透社2025年5月的报道外部链接显示，尽管利率不断下调，但逾80%的中国受访者仍选择继续存钱而不是扩大消费，家庭总储蓄已超过160万亿元人民币。
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