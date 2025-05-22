圣莫里茨-瑞士顶级豪宅聚集地

圣莫里茨(St Moritz)是瑞士顶级豪宅的所在地，每平米起价约43’000瑞郎(约合人民币37万元/平米)。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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紧随其后的是格斯塔德(Gstaad)和韦尔比耶(Verbier)。瑞银集团公布了以上排名，并表示，2024年的房价增长速度连续第二年放缓。
房价涨幅降至1.2%，增速减半。价格上涨的动力主要来自公寓住房，平均涨幅达3%。独栋住宅的价格基本没有变动。
研究报告作者认为，房价上涨速度减缓的原因并不是需求不旺盛。相反，2024年利率的大幅下调和股市的良好表现带动了人们的买房热情。涨价放缓主要是由于前几年价格上涨过快。
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瑞士豪华木屋市场投资降温
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据瑞银集团(UBS)称，今年全球的富豪可能会在瑞士的豪华阿尔卑斯木屋中发现一些折价“捡漏”的机会。
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目前，瑞士豪华住宅的价格比2019年时高出27%。在调研涉及年份内涨价最多的地区是楚格(超过40%)。苏黎世湖区的价格涨幅在30%到40%之间。日内瓦湖畔和提契诺地区的价格上涨幅度低于20%。
2024年，格斯塔德豪华公寓每平米的最低价格为3’9000瑞郎(约合人民币33.6万元/平米)；在韦尔比耶，该价格大约为36’000瑞郎(约合人民币31万元/平米)。根据房产所在具体位置和建筑特点，每平米价格可攀升到5万瑞郎(约合人民币43万/平米)，极少数情况下甚至10万瑞郎(约合人民币86万/平米)的天价。
山区以外，瑞士最昂贵的房产在科洛尼(Cologny)，每平米可达36’000瑞郎。苏黎世湖区最贵的房产在屈斯纳赫特(Küsnacht)，每平米价格大约32’000瑞郎。
提契诺州最昂贵的城市是隆科索普拉阿斯科纳(Ronco sopra Ascona)、科利纳多罗(Collina d’Oro)和莫尔科特(Morcote)。
截至2024年，中国房价最高的城市主要集中在经济发达、人口密集的一线及新一线城市和部分沿海经济发达地区。同时，新兴城市在房地产市场中正在崛起。
深圳：深圳的房价在2024年达到每平方米71’209元，位居全国首位。其高房价主要受益于强劲的科技产业发展、人口持续流入以及土地资源的稀缺。
北京与上海：北京作为中国的政治文化中心，上海则是金融贸易枢纽，两个超一线城市分别以67’859元/平米和66’801元/平米的均价紧随其后。
厦门与广州：厦门房价超过广州，位列第四，均价为51,708元/平米。厦门的高房价受益于其优越的自然环境和经济特区政策。广州则以46’774元/平米排名第五，作为南中国的重要城市，其房价稳定增长。
杭州、南京与福州：杭州以42’355元/平米排名第六，得益于数字经济的快速发展。南京和福州分别以估算的34’800元/平米和26’875元/平米位列第八和第十，显示出新一线城市的房价竞争力。
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瑞士人愈发质疑传统性别角色
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越来越多的瑞士人开始对传统性别角色提出质疑。而公众对同性伴侣抚养孩子的接受度在十年内上升了25个百分点。
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绝大多数瑞士人支持16岁以下青少年社交媒体禁令
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在瑞士近期的一项调查中，约80%的受访者赞成针对16岁以下青少年推行社交媒体禁令。
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瑞士警察破获特大中国人口贩卖团伙案
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伯尔尼州警方破获重大人口贩卖团伙案。5人被控诱骗100余名中国女性到瑞士充当性工作者进行剥削。该案件将于近期提交法庭审理。
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卢塞恩旅游大巴税限制游客涌入
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与去年同期相比，今年4月，在卢塞恩市中心天鹅广场(Schwanenplatz)停靠的旅游大巴减少了三分之二。据相关部门表示，这是4月1日开始征收旅游大巴停车税后立竿见影的效果。
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瑞士职场人最看重工作氛围
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据一项研究显示，对瑞士职场人来说，工作氛围比薪水更重要。不过，不同年代的雇员眼中的标准优先级也不同。
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苏黎世州政府将对强迫劳动受害者进行经济补偿
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苏黎世州那些曾经遭遇强迫劳动措施的受害者很快就能够申请索赔2.5万瑞郎(约合人民币22万元)的一次性社会支持补偿金(solidarity compensation)。为此，苏黎世州政府向州议会提出了总计2’000万瑞郎的框架信贷额度建议。
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瑞士新生儿偏爱周五出生
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根据瑞士联邦统计局5月12日发布的一份报告，在瑞士，周五是最受青睐的新生儿出生日，而周日最不受欢迎。
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对已婚夫妇实行个人征税：瑞士议会新进展
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5月7日，瑞士国民院在对已婚夫妇实行个人征税问题上取得进展，并提出一项折中方案以应对联邦税收损失。
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2025年欧洲歌唱大赛：今天在巴塞尔正式开赛
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五月的巴塞尔春光明媚，欧洲歌唱大赛(Eurovision Song Contest, ESC)伴随着热闹的巡游活动拉开帷幕。数万人聚集到从市政厅一路绵延1.3公里到展览中心的绿松石色地毯两旁观看巡游。
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日内瓦磋商成功：中美同意下调关税！
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上周末(5月10-11日)于日内瓦举行的高级别贸易会谈之后，中国与美国达成一致，同意暂时下调彼此之间的关税。根据一份联合声明，该协议将临时适用90天。
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外国富人：怎样在瑞士买房定居？
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瑞士豪华房产的创纪录价格印证了一个事实：富豪们在瑞士买房的需求正处于峰值。尽管存在法律障碍，但这个拥有宽松税收制度的国家对外国富豪们来说，一直是极具吸引力的置产之地。中国富豪们也“发现”了瑞士这块“不属于移民国家的移民宝地”。
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瑞士格劳宾登：豪宅挤走民宅
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在紧邻豪华度假胜地圣莫里茨(Saint-Moritz)的蓬特雷西纳(Pontresina)，第二居所目前在当地所有房产中占比58%。由于租不到负担得起的住房，居民常常被迫离开山谷。我们来自当地的报告。
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