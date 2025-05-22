圣莫里茨-瑞士顶级豪宅聚集地

豪华房产聚集地——圣莫里茨是瑞士最昂贵的城市。 Keystone-SDA

圣莫里茨(St Moritz)是瑞士顶级豪宅的所在地，每平米起价约43’000瑞郎(约合人民币37万元/平米)。

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紧随其后的是格斯塔德(Gstaad)和韦尔比耶(Verbier)。瑞银集团公布了以上排名，并表示，2024年的房价增长速度连续第二年放缓。

房价涨幅降至1.2%，增速减半。价格上涨的动力主要来自公寓住房，平均涨幅达3%。独栋住宅的价格基本没有变动。

研究报告作者认为，房价上涨速度减缓的原因并不是需求不旺盛。相反，2024年利率的大幅下调和股市的良好表现带动了人们的买房热情。涨价放缓主要是由于前几年价格上涨过快。

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目前，瑞士豪华住宅的价格比2019年时高出27%。在调研涉及年份内涨价最多的地区是楚格(超过40%)。苏黎世湖区的价格涨幅在30%到40%之间。日内瓦湖畔和提契诺地区的价格上涨幅度低于20%。

2024年，格斯塔德豪华公寓每平米的最低价格为3’9000瑞郎(约合人民币33.6万元/平米)；在韦尔比耶，该价格大约为36’000瑞郎(约合人民币31万元/平米)。根据房产所在具体位置和建筑特点，每平米价格可攀升到5万瑞郎(约合人民币43万/平米)，极少数情况下甚至10万瑞郎(约合人民币86万/平米)的天价。

山区以外，瑞士最昂贵的房产在科洛尼(Cologny)，每平米可达36’000瑞郎。苏黎世湖区最贵的房产在屈斯纳赫特(Küsnacht)，每平米价格大约32’000瑞郎。

提契诺州最昂贵的城市是隆科索普拉阿斯科纳(Ronco sopra Ascona)、科利纳多罗(Collina d’Oro)和莫尔科特(Morcote)。