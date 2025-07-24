在瑞士小心使用“18”或“88”：或将引来“纳粹”之嫌

约25名男子身穿纳粹德国国防军(Wehrmacht)的制服于上周六(7月19日)徒步穿越威尔德峰山脉(Wildhorn massif)，这群人因此被伯尔尼州警方问话。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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伯尔尼州警察局发言人黛博拉·扎乌格(Deborah Zaugg)在接受瑞士德语区广播电台SRF采访时表示，警方在上周五就已接获相关信息。
扎乌格说：“这个团体共有约25人，来自多个欧洲国家及美国。”警方要求他们脱下带有纳粹标志的夹克，以避免与第三方发生冲突的可能。
她指出，这一行为在法律上不会受到惩罚，因为瑞士目前并未禁止佩戴纳粹标志。不过，警方已记录了这些人的个人资料。
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纳粹标志
瑞士多数党派、各州政府及协会都希望禁止在公共场合使用和传播纳粹标志。联邦政府就此拟议的一项专门法律已于今年3月结束磋商。未来，任何违反者将被处以200瑞郎(约合人民币1800元)罚款。
政府希望禁止的标志不仅包括卍字、希特勒式敬礼和党卫队卢恩符文(SS-Runen)，还包括“18”和“88”等数字代码-它们可能被解读为“阿道夫·希特勒”或“希特勒万岁”(编者注：因为字母表中第1和第8个字母是“A”和”H”，对应“阿道夫·希特勒”名和姓中的首个字母；同样两次使用“H“，对应“Heil Hitler”，即”希特勒万岁”)。这项法律将根据具体语境判断相关行为是否构成违法。
在欧洲，不同国家对纳粹标志的态度各异：德国、奥地利等国出于历史原因明确禁止其使用、展示和传播；法国、波兰、斯洛伐克等国也将其纳入反种族主义法律框架，违规者可能面临刑事处罚。这些国家普遍认为纳粹标志本身具有煽动仇恨和恐怖的象征性，应被禁止。
但在瑞士、意大利、西班牙和北欧一些国家，目前佩戴或展示纳粹标志本身并不构成犯罪，除非涉及具体的仇恨言论或歧视行为。以瑞士为例，只有在构成违反反种族主义法时才可能受到追究，而非标志本身违法。这种“语境决定”原则也使法律边界变得模糊。
还有一些国家如匈牙利和捷克，不仅禁止纳粹标志，也同样禁止共产主义标志(如镰刀锤子)，试图在法律上对两种极权意识形态“平衡对待”。这类做法反映了东欧国家在二战及冷战双重创伤背景下的历史立场。
关于纳粹标志是否应纳入言论自由保护，也存在广泛争议。欧洲人权法院虽强调表达自由的重要性，但也允许各国因“历史敏感性和公共秩序”对仇恨象征设限。因此，纳粹标志在欧洲仍处于一个法律和社会之间的灰色地带，不同国家的处理方式也体现出对历史记忆的不同回应。
来源：维基百科
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