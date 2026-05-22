山间小屋：瑞士山地旅游新宠

瓦莱州在瑞士登山协会（SAC）热门山屋排行榜中名列榜首 Keystone-SDA

瑞士阿尔卑斯俱乐部(Schweizer Alpen-Club)经营的山间小屋受欢迎程度日益增高。去年过夜人次达40.9万，入住率较2024年上升了12.7%。

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Français fr Les cabanes du CAS ont la cote: le Valais est en tête 原版 更多阅览 Les cabanes du CAS ont la cote: le Valais est en tête

据相关新闻稿称，2025年是瑞士阿尔卑斯俱乐部山间小屋历史上运营最为成功的一年。在有记录的40.9万留宿人次中，夏季有31.9万次，冬季9万次。

阿尔卑斯俱乐部表示，在七座山屋关闭的情况下，仍能取得这一成绩，这充分说明这些山间小屋在登山者中的受青睐程度。尤其是冬季的客流量增长强劲，增幅达25.7%。

2025年，瓦莱州山屋记录的留宿率最高，达119’721人次。其次是格劳宾登州，为84,382人次，此外，伯尔尼高原区的过夜人数也达到74,775人次。提契诺州和格拉鲁斯州的增长尤为显著。最受欢迎的山间小屋仍是位于瓦莱州的拉默伦，过夜人次达10,053人次。

协会同时指出，尽管这样的而发展态势令人欣慰，但也不应忽视山间小屋正面临重大挑战的事实。

永久冻土融化、极端天气，加上日益严峻的供水问题，这些因素要求对山间小屋的建设进行调整。瑞士阿尔卑斯俱乐部预计，从现在起到2040年，每年将在建设项目上投入2000万至2500万瑞郎。

这笔支出的三分之一将用于应对气候变化的适应措施。

据其自身统计数据，瑞士阿尔卑斯山俱乐部拥有18万名会员和151座山间小屋。

如果你向往瑞士大山，也想体验在高山小屋过夜的感觉，瑞士旅游局网站设有专页外部链接，推荐了一系列-包括瑞士阿尔卑斯俱乐部山间小屋在内的-不俗之选，每一处都能体现瑞士质朴山国的一面。

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