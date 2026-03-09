巴塞尔美术馆推出“最早的同性恋者”主题展

巴塞尔美术馆举办“最早的同性恋者”主题展。 Keystone-SDA

“最早的同性恋者”(The First Homosexuals)主题展于3月7日在巴塞尔美术馆(Kunstmuseum Basel)拉开帷幕。展览通过约80件作品回溯了自1869年“同性恋”一词首次出现以来，性、性别与身份认同等新概念的逐渐形成。

4 分钟

展览分设三个展厅，共六个单元。作品从不同角度呈现了同性恋概念，也深入探讨了更广义的性表达形式。

例如，第四展区聚焦了艺术中的隐喻。早期女同性恋常被隐喻为友情。玛丽-路易丝-凯瑟琳·布雷斯劳(Marie-Louise-Catherine Breslau)1888年的作品《逆光》(Contre-jour, Backlight)描绘了日常生活场景中的两位女性。不过，美术馆在3月5日的媒体导览中指出，这幅作品曾被误认为表达“女性友人”主题。

男同性恋的隐喻则见于路德维希·冯·霍夫曼(Ludwig von Hofmann)1900年的画作《绿岸上的裸体渔夫与少年》(Naked Fishermen and Boys on a Green Shore)。其创作根植于艺术史上的经典意象，可追溯至保罗·塞尚(Paul Cézanne)19世纪末创作的《沐浴者》(Bathers)。

期待更多包容

巴塞尔美术馆馆长艾琳娜·菲利波维奇(Elena Filipovic)表示：“这是本馆首个聚焦性少数群体(LBTQIA+ community)艺术创作的展览。全球范围内，人们会因身份认同和情感取向遭受偏见。她强调，“假如我们的展览能为世界注入新的认知、包容与接纳，便是取得巨大成就了。”

性少数群体(LBTQIA+ community) LGBTIQ是英文Lesbian(女同性恋)、Gay(男同性恋)、Bisexual(双性恋)、Transgender(变性人)、Intersexual(双性人)和(Queer)酷儿的缩写。还有一个词LGBTIQA+，A是无性恋，意味着没有性交往的欲望，+意味着还有很多性取向。

美国艺术史学家、本次展览策展人乔纳森·卡茨(Jonathan Katz)指出，当今性少数群体的定义体系主要以欧洲视角为中心，以同性与异性的二元对立为特征。这种观念连同对其负面态度通过殖民主义传播至世界各地。他举例说，在欧洲影响之前，同性恋在日本曾是“完全正常”的现象。

卡茨进一步指出，19世纪兴起的法律及医学标准化进程也同样导致多元性取向描述方式逐渐消失。他强调，当下并非迎来“新跨性别时代(new trans era)”，多元性别与针对性取向的“异议”由来已久，而当今的年轻人正越来越多地反对传统的定义方式。

该展览在巴塞尔美术馆新馆开幕，将从3月7日持续到8月2日。

阅读最长 讨论最多