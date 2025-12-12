帕尔莫兰以创纪录票数当选瑞士联邦主席

盖伊·帕尔莫兰以创纪录的好成绩当选明年的瑞士联邦主席。 Keystone-SDA

瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)将在2026年迎来他职业生涯中的第二个瑞士联邦主席任期。

3 分钟

在此次议会的联邦主席选举中，帕尔莫兰得票超过他在2021年当选的成绩，并创下进入21世纪以来的最高票选纪录。

此次共收回228张选票，其中203票投给帕尔莫兰，5张废票，13张空白。另有7名议员投票给了帕尔莫兰之外的其他人选。

在他2021年首次担任联邦主席时，这位66岁的瑞士人民党(SVP/UDC)政治人物共获得188票。一年前他当选副主席时，有196名议员投票支持他。

虽然联邦主席的议会选举通常被视为例行程序，但议员们往往借此表达对政府成员的赞同或不满。

自2000年以来，联邦主席的平均得票为172票。过去25年得票最高的主席分别为2019年的乌利·毛雷尔(Ueli Maurer，201票)、2008年的帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin，197票)以及2016年的约翰·施耐德-阿曼(Johann Schneider-Ammann，196票)。

近几十年来的最差成绩则出现在2011年，当时米什琳·卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)仅获得106票。阿兰·贝尔塞(Alain Berset)在2023年的得票也显著低于平均水平，当时他只获得了140票。

瑞士联邦主席是何官职？有何职责？ 瑞士并非总统制国家，常被称为“瑞士总统”的官职的正式名称为瑞士联邦主席，由瑞士联邦议会每年从联邦委员会的七位委员中选出，任期一年，不得连任。在传统上，该职位是由上一年的联邦副主席继任。联邦副主席同样也是一年一任。 瑞士联邦主席的职责主要包括主持联邦委员会会议和承担特殊的礼仪代表职责。尽管主席在对外事务中代表瑞士，但其权力并不高于其他委员，被视为“同侪之首外部链接”(Primus inter pares)。此外，联邦主席在新年和国庆日发表公开致辞，并接见驻瑞外国大使。

