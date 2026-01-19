日内瓦科学家发现应对精神分裂症状的新路径

幻觉和妄想之外，情感淡漠、社交退缩、活力丧失等症状，往往更长期地困扰着精神分裂症患者。日内瓦的研究人员发现了一个令人惊讶的大脑内部关联，为精神分裂症患者带来了新的希望。研究显示，小脑会影响患者出现这些症状的严重程度。这一突破性发现，正催生出全新的非药物疗法。

精神分裂症主要表现为妄想和幻觉等症状。然而，日内瓦大学在1月13日发布的一份新闻稿中指出，这种疾病还常伴随明显的情感淡漠、感受愉悦的能力下降，以及日益加剧的社会退缩行为。迄今为止，针对这些症状几乎没有有效的治疗方法。

在发表于《生物精神病学》(Biological Psychiatry)期刊的一项研究中，日内瓦大学(University of Geneva)与日内瓦大学医院(Geneva University Hospitals)的研究人员发现，小脑在这些症状中发挥着核心作用。小脑对大脑中一个重要奖赏系统的调节能力越强，情感淡漠和社会退缩等症状就越不明显；一旦这种调节功能减弱，相关症状便会加重。

临床研究正在进行中

研究人员表示，这一发现不仅具有科学价值，更具备实践意义。真正的奖赏系统深藏于大脑内部，很难通过治疗手段直接触及；相比之下，小脑位于颅骨正下方，更容易成为干预对象，因此有望成为非侵入式治疗手段(如磁脉冲刺激)的潜在靶点。

目前已有类似方法被用于治疗抑郁症。日内瓦现已启动一项临床试验，以验证针对小脑的靶向刺激，是否同样能够帮助精神分裂症患者。

参与该研究的患者在接受了药物治疗后，仍持续出现明显的情感淡漠和社会退缩等症状。小脑刺激是否能带来日常生活能力的显著改善，将在未来数年内揭晓。首批研究结果预计于2028年公布。

