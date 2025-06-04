欧洲三分之一的雨燕巢穴含有塑料

尽管雨燕很少在地面活动，但高达三分之一的雨燕巢穴遭到塑料垃圾污染。这是针对大气微塑料与动物物种之间相互作用的首次研究。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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生物学家利维奥·雷伊(Livio Rey)就职于位于卢塞恩州森帕赫的瑞士鸟类研究所(Swiss Ornithological Institute)。他在接受Keystone-SDA新闻社采访时提到：“阿尔卑斯雨燕(Alpine swifts)可在空中连续飞行8个月，黑雨燕可达10个月。”它们在空中收集材料，用唾液黏合筑巢。
一个由西班牙科研人员领导的研究团队在环境科学领域权威期刊《整体环境科学》(Science Of The Total Environment)中写道，塑料对海洋的污染是众所周知的问题，但迄今为止，人们从未考虑过几乎只生活在空中的动物也会受到影响。
这项研究对来自包括瑞士在内的7个国家的，共计487个雨燕鸟巢进行了分析。这些鸟巢分别由3个品种的欧洲雨燕筑造。瑞士鸟类研究所也参与了该研究。
结果显示，36.5%的鸟巢中含有塑料废物，在苍白雨燕的巢穴中，该比例更是高达85%。专家推测，这是由于苍白雨燕多在城市区域活动。
塑料的影响
尽管这项研究中并未提及塑料污染给雨燕带来的后果，但研究中观察到，四只雨燕被塑料碎屑缠住。据研究作者表示，这会造成巨大风险。此外，塑料中含有的化学物质也可能对鸟类有害。
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塑料的使用也有可能对鸟类有益，比如鸟巢的保温性能更佳。但是，如上推测需要进一步研究证实。
什么是微塑料？
根据美国国家海洋服务中心外部链接的定义，微塑料是指长度小于五毫米的塑料碎片。一些塑料(如通常存在于化妆品和洗漱用品中的塑料微粒)被设计得非常小，而其他塑料则会逐渐分解成这种大小。
微塑料如何进入食物链？
这些微小颗粒通常小到足以通过水过滤系统，我们也就在不知不觉中摄入它们。
同样，研究表明，这些微塑料可以通过大气传播，扩散到地球最偏远的角落。
在海洋中，这些微粒可以被从鱼类到贝类等海洋生物吃掉。2022年的一项研究在澳大利亚海岸的蓝贻贝中发现了被分解的微塑料。不仅是海洋生物。在蜂蜜、茶叶、糖等食品以及水果和蔬菜中都发现了微塑料的存在。
微塑料对人体健康有害吗？
微塑料对环境和健康的影响尚不明确。不过，最近的一项研究指出，微塑料可能会增加心脏病发作、中风或死亡的可能性。另一项研究则将微塑料与炎症和非传染性疾病联系起来。
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