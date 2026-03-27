特朗普“马桶脸”造型摘得瑞士时事漫画桂冠

年度新闻插画获奖作品中，美国总统特朗普长着一张马桶脸。 Keystone-SDA

过去一年间，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)占据了各大媒体的头版头条，成为2025年新闻插画获奖作品的主角自然不足为奇。该作品在伯尔尼举办的《时事漫画》( Gezeichnet )展览中由公众投票选出。

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Deutsch de Pressezeichnung des Jahres zeigt US-Präsident Trump als WC-Schüssel 原版 更多阅览 Pressezeichnung des Jahres zeigt US-Präsident Trump als WC-Schüssel

《时事漫画》展始于2008年。参展作品为本年度最精彩的漫画和讽刺画。观众奖则于2012年设立，参观者通过投票卡评选出自己心中的“年度讽刺画”。

伯尔尼通讯博物馆(Museum of Communication)承办了今年的展览。展览共展出55位参展画家的267件作品。参展者不仅包括来自德语区和法语区各大瑞士媒体的驻刊漫画家，还涵盖了数十家其他杂志、期刊及在线门户网站的漫画家和讽刺画师。获奖作品以特朗普在联合国的演讲为题材，将他的脸画成了马桶。该画作由文森特·勒佩(Vincent L’Epée)创作，刊载于瑞士法语区讽刺杂志《Vigousse》。

通讯博物馆在3月25日发布的相关新闻稿中写道：“特朗普把整个世界推到风口浪尖；总是言之凿凿，却朝令夕改，令人提心吊胆。他一次次让世界陷入更加混乱的局面，却把自己的所作所为吹得天花乱坠。”

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文森特·勒佩抓住了特朗普在联合国演讲的精髓，用简单的笔触描绘出令人难忘的瞬间。博物馆表示，这幅作品展现出新闻插画直击要害的力量，也表明人们总有新办法“用幽默来应对白宫的日常疯狂”。

被观众评为年度第二和第三名的作品分别是西尔万·韦格曼(Silvan Wegmann)描绘的美国第一夫人梅拉尼亚·特朗普 (Melania Trump)及鲁迪·维德默(Ruedi Widmer)笔下的“农舍版联邦大厦”。

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