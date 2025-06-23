瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据国防部本周一(6月16日)发布的新闻稿，今年共有2091人参与了调研，其中81%的人对全球政治局势仍持悲观态度，与2024年(80%)几乎持平。
对于瑞士的未来，受访者的看法也较去年更趋谨慎：69%表示感到乐观，而去年这一比例为79%。
在是否需要军队的问题上，80%的受访者认为军队“有必要”，甚至“不可或缺”，90%支持瑞士拥有一支“训练有素”的军队，74%希望有一支“装备齐全”的军队。
略超半数的受访者(53%)支持瑞士与北约建立更紧密的关系，受访者中有32%甚至支持瑞士加入该组织。
瑞士自1815年维也纳会议起被正式承认为“永久中立国”，这一地位意味着瑞士不参与任何国家间的军事冲突，也不加入军事同盟。中立原则写入瑞士宪法，并深深植根于瑞士人的国家认同。
尽管中立，瑞士并未在安全事务中自我封闭。例如，它是欧洲安全与合作组织(OSCE)成员外部链接，参与维和、冲突调解及人道援助。在俄乌战争爆发后，瑞士虽未加入北约，但积极参与对乌援助并支持欧盟制裁措施，展现“中立中的立场”。
瑞士与北约长期保持伙伴关系外部链接，特别在训练、信息交换和危机管理等领域密切协作。这种方式被视为“在中立框架内最大程度获取安全保障”的策略。多数瑞士人倾向继续深化合作，但对“正式加入北约”仍持谨慎态度。
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