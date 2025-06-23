瑞士人希望有强大军队，同时加强与北约关系

瑞士人希望拥有一支强大的军队和与北约更加密切的关系。 Keystone-SDA

苏黎世联邦理工学院(ETHZ)军事科学院(ACAMIL)和安全研究中心(CSS)联合发布的《安全2025》(Security 2025)调研发现，瑞士民众支持义务兵役制度，并倾向于加强与北约的纽带。

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根据国防部本周一(6月16日)发布的新闻稿，今年共有2091人参与了调研，其中81%的人对全球政治局势仍持悲观态度，与2024年(80%)几乎持平。

对于瑞士的未来，受访者的看法也较去年更趋谨慎：69%表示感到乐观，而去年这一比例为79%。

在是否需要军队的问题上，80%的受访者认为军队“有必要”，甚至“不可或缺”，90%支持瑞士拥有一支“训练有素”的军队，74%希望有一支“装备齐全”的军队。

略超半数的受访者(53%)支持瑞士与北约建立更紧密的关系，受访者中有32%甚至支持瑞士加入该组织。