瑞士休闲娱乐活动价格飙升
喜欢来瑞士滑雪度假的小伙伴注意了！在瑞士滑雪的快乐越来越贵。去年12月，瑞士人不得不为娱乐活动支付更多费用。度假公寓，套餐旅游和登山缆车的价格上涨尤其明显。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
比价网站Comparis周四(1月23日)发布的分析报告显示，根据Comparis休闲价格指数，瑞士2024年12月休闲商品价格较上年同期总体上浮0.9%。
与此同时，根据全国消费者价格指数计算的官方年度通货膨胀率为0.6%。休闲指数显示了休闲活动、文化、美食和旅游领域的通胀情况。
昂贵的滑雪假期
冬季度假尤其昂贵。包括度假公寓等多种形式的度假酒店价格在年内上涨了4.5%。长期度假出租屋，特别在山区，也大幅涨价，较2019年上浮了17.7%。
去年，瑞士全境的登山缆车和滑雪缆车票价增加了3.3%，比五年前贵了10%。Comparis专家Adi Kolecic解释说，价格上调的主要原因是通货膨胀和动态定价体系。后者决定了票价因需求量、预定时间和天气而有所不同，也导致了旺季的高价。
与此相反，机票价格从高点有所回落。去年12月，乘客坐飞机出行价格较去年同期下降4.6%。然而，与五年前相比，机票价格仍然上涨了三分之一。Kolecic表示，尽管高需求与供给能力不足在2023年推高了机票价格，但运力瓶颈在去年基本消除。
滑雪住宿平均价格
普通度假村酒店：每晚住宿价格150(约合人民币1200元)至300瑞郎，视度假村位置、设施及星级而定。
豪华滑雪酒店：高端滑雪度假村的住宿费用平均在400至1000瑞郎/晚。
公寓或木屋租赁：家庭或团体租赁的滑雪公寓或木屋，平均价格在200至500瑞郎/晚。
滑雪缆车票平均价格
单日滑雪通行证：瑞士滑雪度假村的日票价格通常为60至100瑞郎。
6天滑雪通行证：多日通行证更具性价比，价格范围为300至500瑞郎。
区域联票：如滑雪区内多个度假村的联票(如Zermatt-Cervinia滑雪区)，价格约为 450至600瑞郎/6天。
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