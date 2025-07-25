瑞士储蓄账户利息微乎其微

瑞士储蓄账户的利率已大幅下滑。据线上比价平台Moneyland发布的一项研究，短暂的高利率时期已经结束。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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Moneyland7月22日表示，目前储户平均能从储蓄账户中获得的年利率仅为0.18%。此次分析涵盖了瑞士银行提供的约150种储蓄账户条件。
这意味着，持续了近三年的稍高利率阶段的短暂窗口已经结束。储蓄账户的平均利率在2024年春季曾一度达到0.82%的峰值，而在2022年秋季甚至跌至0.05%。当时存入1000瑞郎一整年，仅能获得0.5瑞郎的利息。
随着通货膨胀上升，瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)相应上调关键利率，储蓄利率随后有所回升。
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在此次分析中，Moneyland强调了不同银行之间存在显著差异。一些利率最高的储蓄账户的回报至少是平均水平的两倍。
因此，该机构建议储户可以考虑将存款转入提供更高利息的其他银行，但同时也提醒储户，应注意某些高利息产品所附带的限制条件，因较高利率往往意味着资金流动性受限。
瑞士储蓄账户利率曾在2022至2024年间短暂上扬，主要受瑞士国家银行为应对通胀而上调基准利率的影响。然而，自2024年下半年起，利率政策趋于宽松，导致储蓄账户平均利率又再次回落。尽管部分银行提供年利率达0.4%以上的产品，但多数附有限额、锁定期或资金提取限制。面对仍偏低的储蓄回报，理财者需在安全性与灵活性之间做出权衡。
数据来源：Moneyland.ch储蓄账户比较外部链接
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