瑞士储蓄账户利息微乎其微

在瑞士，储蓄账户几乎难以赚到利息。 Keystone-SDA

瑞士储蓄账户的利率已大幅下滑。据线上比价平台Moneyland发布的一项研究，短暂的高利率时期已经结束。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Hardly any interest earned on savings accounts in Switzerland 更多阅览 Hardly any interest earned on savings accounts in Switzerland

Deutsch de Für Gelder auf Sparkonti erhält in der Schweiz man kaum mehr Zins 原版 更多阅览 Für Gelder auf Sparkonti erhält in der Schweiz man kaum mehr Zins

相关内容

Moneyland7月22日表示，目前储户平均能从储蓄账户中获得的年利率仅为0.18%。此次分析涵盖了瑞士银行提供的约150种储蓄账户条件。

这意味着，持续了近三年的稍高利率阶段的短暂窗口已经结束。储蓄账户的平均利率在2024年春季曾一度达到0.82%的峰值，而在2022年秋季甚至跌至0.05%。当时存入1000瑞郎一整年，仅能获得0.5瑞郎的利息。

随着通货膨胀上升，瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)相应上调关键利率，储蓄利率随后有所回升。

相关内容

相关内容 瑞士银行：安全性获赞，利率被批评 此内容发布于 瑞士客户对银行的安全性及网上银行服务非常满意，但对过低的利率和超高的费用提出批评。 更多阅览 瑞士银行：安全性获赞，利率被批评

在此次分析中，Moneyland强调了不同银行之间存在显著差异。一些利率最高的储蓄账户的回报至少是平均水平的两倍。

因此，该机构建议储户可以考虑将存款转入提供更高利息的其他银行，但同时也提醒储户，应注意某些高利息产品所附带的限制条件，因较高利率往往意味着资金流动性受限。