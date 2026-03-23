瑞士复活节期间预计出现交通拥堵

复活节期间，瑞士的道路交通十分繁忙。 Keystone-SDA

复活节周末前往瑞士南部的自驾者恐怕要遭遇严重堵车。交通拥堵将在复活节前的周末，即3月28日-29日提前到来。

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瑞士联邦道路局(Federal Roads Office)在3月18日发布的新闻稿中表示，圣哥达隧道(Gotthard，A2高速公路)及圣贝尔纳尔迪诺隧道(San Bernardino，A13高速公路)等路段的拥堵时段甚至会提前到3月27日(周五)。

据预计，中部高原地区及去往景区的道路排队情况也会比较严重。在瑞士法语区，沙泰勒圣但尼(Châtel-Saint-Denis)与沃韦(Vevey)之间的A12高速公路，以及沃韦与瓦莱州之间的A9高速公路会格外拥堵。

返程高峰将出现在复活节周日(4月5日)及随后的一周。联邦道路局建议，如遇拥堵情况，请驾驶员勿驶离主干道，以免给当地交通造成压力。

勒奇贝格线路列车班次增加

在辛普朗山口线路(Simplon Pass route)上，卡塞梅塔(Casermetta)路段的施工工作将在复活节期间暂停，交通将因此恢复正常。

勒奇贝格线路(Lötschberg route)-穿越阿尔卑斯山的一条重要铁路走廊，以勒奇贝格隧道(Lötschberg Tunnel)为核心-将增开列车。假期出发日，预计伯尔尼州坎德施泰格(Kandersteg)的勒奇贝格站(Lötschberg station)、乌里州(Uri)雷阿尔普(Realp)的富尔卡站(Furka station)，以及格劳宾登州(Graubünden)克洛斯特斯(Klosters)的维雷纳站(Vereina station)将在上午8点至-下午4点期间出现延误。返程期间，预计上午11点-下午6点，瓦莱州戈彭施泰因(Goppenstein)的勒奇贝格站(Lötschberg station)、瓦莱州奥伯瓦尔德(Oberwald)的富尔卡站(Furka station)，以及格劳宾登州拉文-萨利亚恩斯(Lavin-Sagliains)的维雷纳站(Vereina station)将出现延误。

瑞士联邦铁路公司宣布，复活节期间将加大运力：前往提契诺州的火车班次将加开27次，提供超过7万个座位，以缓解圣哥达隧道的交通压力。

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