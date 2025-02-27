瑞士媒体分析中日历史矛盾：中国自我武装，日本日益不安

哈尔滨侵华日军731部队罪证陈列展 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。瑞士媒体以日军731部队罪证陈列展为引子，分析中日历史矛盾；习近平会见主要民营企业CEO，中国正面临重大的经济挑战。

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瑞士资讯swissinfo.ch中文部

瑞士媒体以哈尔滨侵华日军第七三一部队罪证陈列展为引子，分析了中日历史矛盾；近期习近平在北京会见了主要民营企业CEO，表明中国正面临重大的经济挑战；马斯克在中国必须小心行事，以免从总统的盟友变成敌人。

下面是主要内容摘要：

东亚的敌对情绪：中国自我武装，日本日益不安

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)于2月20日发布文章《东亚的敌对情绪：中国自我武装，日本日益不安》，以哈尔滨侵华日军第七三一部队罪证陈列展为引子，对中日历史矛盾进行了详述和分析。

日本侵华战争至今已结束近80年，但两国之间的仇恨依然存在。“其中一个原因是，日本还没有承认其战争罪行、对中国满洲的剥削以及在那里进行的人体实验。”记者参观了侵华日军第七三一部队罪证陈列馆后写道：“博物馆像一道伤口一样躺在那里…… 展示墙上用铁锈大字写着：‘反人类的暴行’。”

展览用真人大小的人物再现了日本军队从1933年起在该地区进行的人体试验，“展厅里有穿着白大褂的士兵模型，他们为了研究寒冷的影响而将人冻死，他们对人施放毒气、进行解剖…… 而在参观者留言簿上有人写道：”永远不要忘记，去日本，活捉他们，杀光日本混蛋。” “该死的小日本，轰炸东京！！”

《每日导报》文章指出，在美国人的压力下，731部队被排除在东京审判之外。美国军方认为人体实验的结果 “非常宝贵”，而代价 “相对低廉”。“哈尔滨的博物馆里挂着该部队工作人员后来的职位表。许多人成为了大学教授或主任医师。”

在中日两国，几乎没有采取任何措施来平息人们的情绪。中国极端民族主义者肆无忌惮地传播仇恨和暴力视频，而“数字敌意”一再导致暴力：去年6月，在中国苏州，一名日本女性和他的孩子被刺伤；9月，一名日本儿童在深圳被袭击致死。文章指出，亚洲两个最大的经济体之间的敌意正在酝酿，这对整个世界来说都是一个问题。

面对庞大的中国独裁政权，日本人越来越感到不安。“日本不再是一个傲慢的帝国，而是一个老迈的自由市场经济体，在安全方面依赖于美国-而在特朗普“美国优先”的领导下，美国作为合作伙伴难以预测。”

侵华日军第七三一部队罪证陈列馆的展览不仅关乎过去，也关乎现在。中国的历史上的屈辱如今被共产党当作权力工具。后者“让苦难和耻辱继续存在，以转移公众对党自身问题的注意力。” (TagesAnzeiger外部链接/德)

本图是2015年9月中国国家主席习近平在华盛顿州雷德蒙德微软主园区参观时，受到思科首席执行官约翰·钱伯斯和阿里巴巴执行主席马云的欢迎。 KEYSTONE

出人意料的大转弯-习近平会见知名民营企业负责人

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ) 2月17日报道，近年来，中国国家主席习近平对私营企业实施了严格限制，要求其活动服从共产党的目标。近期习近平在北京会见了主要民营企业的首席执行官，表明中国正面临重大的经济挑战。

科技集团华为的创始人任正非、电动汽车制造商比亚迪的王传福、电池制造商CATL的曾毓群和腾讯公司的马化腾等企业家出席会议。最大的惊喜是阿里巴巴创始人马云的出现。马云自2019年卸任管理层职务后，因批评政府监管而一直处在保持低调的状态。

习近平表示，私营企业应帮助落实“共同富裕”政策，财富应更均衡分配。几家科技公司向政府捐献了大笔资金以示服从。然而，政府不断颁布新法律，增加私营企业的经营难度，导致其活力受限。

私营企业是中国经济的支柱，提供了80%的新增就业岗位和一半的税收。习近平此举可能是因为经济疲软。去年中国经济增长5%，但裁员、工厂倒闭和减薪的报道不断增加。

习近平能否说服企业老板们相信他的亲商立场，将决定中国经济的未来。(NZZ外部链接/德)

自从担任特朗普的顾问以来，马斯克的处境变得很复杂。 Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

埃隆-马斯克与中国：这位特斯拉创始人处于夹板之中

《新苏黎世报》(NZZ)上周报道称，埃隆·马斯克是中国的粉丝，并在中国有重大经济利益。然而，作为唐纳德·特朗普的亲密顾问，他必须谨慎行事。马斯克很少批评中国政府，反而对其高速列车、环保政策和太空计划赞不绝口。2021年，他在中国中央电视台上称中国将成为“世界上最大的经济体”。

然而，自从担任特朗普的顾问以来，马斯克的处境变得复杂。特朗普被视为对华鹰派，最近还提高了中国进口商品的关税。专家认为，马斯克必须小心行事，以免从总统的盟友变成敌人。

特斯拉在中国的业务至关重要，上海工厂生产的汽车占集团全球产量的一半。马斯克仍在等待中国对自动驾驶的批准，专家认为中国政府可能会利用这一点，试图说服马斯克对特朗普施加温和的影响。

尽管马斯克与中国领导人关系良好，但中国政府和特朗普一样难以捉摸。中国允许特斯拉进入市场，是为了给本土制造商施加压力。如今，比亚迪等中国制造商的产量已经超越了特斯拉。

尽管如此，马斯克在中国普通民众中仍然受欢迎。他的成功、财富和权力使他成为社交媒体上的明星。马斯克的母亲梅耶也在中国受到敬佩，她的回忆录中文版出版时获得了很多的掌声。(NZZ外部链接/德)

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