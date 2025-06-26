瑞士媒体：中国何时打台湾？这是一个错误的问题

仅凭军舰和飞机的数量来判断中国是否即将入侵台湾太过片面。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。尽管中国在军事上对台湾施加的压力越来越大，但目前并不打算发动战争；欧盟委员会启用贸易制裁工具，将中国公司排除在部分欧盟公共采购合同之外；前新加坡驻联合国大使米金喜认为中美关系有两种可怕的可能： 两个超级大国或开战或密切合作。

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瑞士资讯swissinfo.ch

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

中国尚不会攻打台湾

6月20日，瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，尽管中国在军事上对台湾施加的压力越来越大，但目前并不打算发动战争。仅凭军舰和飞机的数量来判断中国是否即将入侵台湾太过片面。中国政府更倾向于通过“耐心战略”来实现统一目标，而不是通过战争。

首先，军事进攻台湾的代价极高。台湾地形复杂，易守难攻。战争将严重冲击全球经济，尤其是半导体产业。此外，封锁台湾虽然看似风险不大，但也可能引发军事冲突和国际制裁，反而给美国加强地区军事部署提供机会。

其次，中国当前面临更紧迫的国内问题，如经济增长放缓和社会不满情绪上升。外交上，中国也在努力改善与邻国的关系，避免激化矛盾。相比之下，美国在特朗普领导下推行“美国优先”政策，削弱了西方联盟的凝聚力，这对中国有利。

北京真正的红线是台湾正式宣布独立。那将被视为对中国主权的挑战，可能引发战争。但目前台湾并未迈出这一步，连民进党也倾向于维持现状。中国则通过“灰色地带”策略-包括军事威慑、网络攻击、经济施压和信息战-来削弱台湾的抵抗意志，同时在国际上孤立台湾。

对于近平来说，台湾与大陆的统一关系到中国重新成为一个强大、繁荣的世界大国的中国梦。 《新苏黎世报》

这种心理战策略避免了直接冲突，却持续对台湾产生压力。尽管如此，台湾社会展现出强大韧性，认同感日益增强。而中国的战略耐心终有一天可能会耗尽，但目前仍倾向于不战而屈人之兵。

最后，台湾问题对中国共产党具有重要的战略价值。它不仅能激发民族主义、正当化军费开支，还能作为外交谈判的筹码。维持现状反而更有利于中国塑造有利的国际秩序。因此，台湾局势虽紧张，但短期内中国不太可能发动战争。(NZZ外部链接/德)

欧方认为，中国在招标过程中对欧洲企业设置不合理限制。 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

欧盟将中国公司排除在外

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger)于6月20日报道：欧盟委员会近日首次启用2022年生效的贸易制裁工具，将中国公司排除在部分欧盟公共采购合同之外，主要针对价值超过500万欧元的医疗器械采购项目。此举旨在回应中国对欧盟企业在其医疗器械市场上的不公平待遇。

欧盟指出，2015-2023年间，中国对欧盟的医疗器械出口翻了一番，但中国市场对欧盟企业却设置了诸多壁垒。数据显示，在中国近90%的医疗器械公共采购合同中，存在对欧盟产品和供应商的歧视性措施。这些合同涵盖从呼吸机、X光设备、消毒器械到轮椅和敷料等多种医疗产品。

欧盟认为欧洲公司受到歧视 《每日导报》

欧盟委员会表示，尽管过去一年曾多次尝试与中国相关机构进行沟通，推动市场开放，但谈判并未取得实质进展。欧方认为，中国在招标过程中对欧洲企业设置不合理限制，例如仅允许中国本土企业参与，或在只有一家中国公司投标时做出例外处理。

此次制裁的核心目标是推动中国市场对欧盟企业更加开放，确保公平竞争。欧盟希望通过这一措施向其他国家传递明确信号：如果对欧洲企业实施歧视性政策，将面临实际后果。

这项行动标志着欧盟在贸易政策上更趋强硬，尤其是在关键领域如医疗器械等战略性行业。未来，欧盟可能会将这一工具扩展至其他行业，以维护其企业在全球市场中的公平待遇。

印度核武器：印度和巴基斯坦两个核大国之间虽然发生短暂冲突，但双方都非常谨慎。 KEYSTONE

“受挫的中国比振奋的中国更危险”

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)发布了一篇对前新加坡驻联合国大使米金喜(Bilahari Kausikan)的采访，采访涉及中国在当今国际地缘政治中的作用和影响。他认为中美关系“有两种可怕的可能”： 两个超级大国或开战或密切合作。

米喜金认为，大国之间的竞争是国际关系的重要组成部分，而竞争总是和冲突风险联系在一起的。“在柏林墙倒塌后的头几十年里，这一点在某种程度上被遗忘了。现在，我们正在恢复这种正常状态。”他说。

关于贸易战，米喜金表示，美国当年开放市场并非出于利他主义，而是作为与苏联进行生存斗争的武器。目前这种动机已不复存在，特朗普则发起了关税大战。经济发达的韩国、日本和台湾能够应对复杂的国际贸易环境，而其他国家，如菲律宾、越南、泰国或马来西亚，则有陷入发展停滞的危险。

关税压力下，中国公司将把无法再运往美国的产品转运到东南亚。米喜金认为，面对”中国进口产品洪流的威胁”，后者必须保护自己的产业。但是， “当一个政府必须决定是输掉选举，还是屈服于中国的压力时，它将会做出怎样的决定是显而易见的。”

“对我们来说，受挫的中国会比振奋的中国更危险…… 令中国政府担忧的是，人口结构的时钟正在滴答作响。中国达到较高收入水平的时间窗口很短。解决人口问题的办法就是移民。但谁愿意移民到中国呢？”

米喜金，前新加坡驻联合国大使

米喜金认为，中国不会直接攻击台湾，因为他相信，核武器具有稳定局势的作用。这一点在印巴冲突中得到充分体现：这两个核大国之间虽然发生短暂冲突，但双方都非常谨慎。米认为，日本和韩国迟早也会发展核武器-原因在于中国核武库的扩大和现代化。(NZZ外部链接/德)

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