瑞士媒体：中国是委内瑞拉的大金主

中国是委内瑞拉石油的最大买家。委内瑞拉也是中国武器在南美洲的最大买家。 keystone

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。①中国是委内瑞拉的重要财政支持者。随着美国推翻马杜罗政权，中国对委内瑞拉的贷款问题成为焦点。②一些网红在台湾社交媒体上发布迎合北京的内容，台湾方面希望在不限制言论自由的前提下，反击此类宣传。③中国政府正尝试以新的方式应对持续走低的出生率。

10 分钟

中国是委内瑞拉的大金主

瑞士重要德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于1月6日发布同名文章指出：中国是委内瑞拉的重要财政支持者。随着美国推翻尼古拉斯·马杜罗政权，中国对委内瑞拉的贷款问题成为关注焦点。

自2001年以来，中国和委内瑞拉一直保持着战略伙伴关系。就在被美国逮捕前几个小时，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗会见了中国驻拉丁美洲特别代表邱小琪。《新苏黎世报》解释说，中国与委内瑞拉等拉美国家建立密切经济和安全关系的目的是确保从拉美国家获得大豆、铜和石油等原材料供应。

“委内瑞拉尚未偿还中国的债务约为100亿至200亿美元，这笔钱对中国来说不算多，但北京不会愿意看到美国开创‘西方投资者优先获偿’的先例”。 Sebastian Horn，汉堡大学国际金融学教授

中国是委内瑞拉石油的最大买家。与此同时，据美国外交关系委员会报告，委内瑞拉也是中国武器在南美洲的最大买家。另根据不同的信息来源，过去二十年间，中国向委内瑞拉提供的贷款总额约在900-1000亿美元左右-这些贷款以石油交付作为担保。“北京通常不以国家名义发放国际贷款，而是通过其国有银行发放。关于这些银行未偿付的外国债权的详细信息并未公开，”文章补充道，“因此，目前尚不清楚委内瑞拉贷款中有多少已经偿还或重组。”

但自2017年以来，委内瑞拉及其石油公司PDVSA一直拖欠西方投资者的款项。重组这些总额约600亿美元的债务需要美国解除制裁。美国投资者似乎寄希望于特朗普的“美国优先”口号。如果债务重组成功，白宫可能会施压，以让西方投资者获得优先索回债务的权利。

《新苏黎世报》最后补充道，中国是南美洲最大的债权国。(NZZ外部链接/德)

2025年，生活在台湾的中国籍网红刘振亚(网名“台湾yaya”)涉嫌在社交媒体上发表多篇“以武力实现两岸统一”的言论。因违反台湾相关规定，被台湾移民署裁定遣返。 keystone

“亲北京”网红试探台湾言论自由

瑞士德语广播电视SRF于1月4日以“中国网红试探台湾言论自由”为题进行报道。讲到一些网红在台湾社交媒体上发布迎合北京的内容。台湾方面希望在不限制言论自由的前提下，反击此类宣传。

“(中国认知战的方式)包括散布虚假信息、蓄意操纵舆论以及破坏信任。其核心目标是通过散布虚假和歪曲的信息来改变人们的思维和行为。” 孙承一，台湾法务部调查局副局长

一位台北的网红表示，大陆和台湾必须和平统一，因为“没有人希望战争摧毁自己的家园”。她坚信大陆政府“更好、更稳定、更科学、更合乎逻辑”，与此同时，她强调，这完全是个人的观点，自己并非受雇于人-这正是人们对‘亲北京’台湾网红的疑虑。台湾演员兼网红何以奇就曾公开表示拒绝过中国经纪公司的相关邀约。

“台湾是一个自由社会。言论和思想不会受到监控或限制-除非涉及违法活动。” 孙承一，台湾法务部调查局副局长

台湾法务部调查局表示，这些网红是北京所谓“认知战”的核心要素。

亲中网红本身并不违法，关键在于他们是否受北京资助或指示。只有当有确凿证据表明他们受到中国共产党的指示，且其行为违法时，才会受到干预。

瑞士德语广播电视SRF最后强调，台湾正努力在不牺牲言论自由的前提下，打击外部影响。(SRF外部链接/德)

中国政府决定重新对此前免税的避孕用品征收13%的增值税。 Qilai Shen

中国重新对避孕用品征税

1月2日，瑞士双语新闻门户网站Watson.ch报道，中国政府正尝试以新的方式应对持续走低的出生率。据路透社报道，中国政府决定重新对此前免税的避孕用品征收13%的增值税，其中包括避孕药与安全套。此举被外界普遍看作尝试通过提高避孕成本来鼓励生育。

过去几年，中国已多次放宽人口政策，从结束“一孩政策”到提出三孩鼓励方案，但效果始终不甚理想。中国人口已连续三年呈下降趋势。专家警告，随着养育成本增加、就业与经济前景不稳，年轻一代对婚育的兴趣持续降低。

为应对危机，中国政府近年推出一系列“鼓励生育”措施，包括将儿童托育支出纳入所得税抵扣，并在全国范围内建立年度托育补贴制度。同时，大学与高校被要求开设“恋爱教育”课程，以正面引导年轻人的婚恋与家庭观念。

然而，这些措施收效甚微。加之就业性别歧视、女性育龄压力及教育成本上涨，带来很大的“系统性结构问题“。

长期实施的计划生育政策在中国民众中造成了’难以逆转’的人口观念”。 德国墨卡托中国研究中心(MERICS)

尽管部分地方政府推出高额育儿津贴(例如每月约3000元的补贴），中国的生育率在2022年仍降至每名女性平均生育1.09个孩子，远低于维持人口稳定所需的 2.1个，与日本、韩国的低生育趋势相近。

重新恢复对避孕用品征税被视为最新的政策尝试，但其效果如何仍有待观察。人口学专家指出，提高避孕成本未必能真正提升生育率，反而可能引发关于性健康教育、妇女权益及公共卫生的争论。(Watson外部链接/德)

