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瑞士媒体：中国货轮涉嫌破坏台湾海底电缆，台湾法院判涉事船长监禁

中国货轮“鸿泰58”号涉嫌故意破坏海底电缆，其船长被台湾台南市法院判处三年监禁。
中国货轮“鸿泰58”号涉嫌故意破坏海底电缆，其船长被台湾台南市法院判处三年监禁。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。台湾台南市法院判处一名中国籍船长三年监禁，其货轮涉嫌故意破坏海底电缆-近年来，台湾周边海域频繁发生电缆断裂事件，许多都被怀疑与中国船只有关；三架中国货机在接近伊朗时从雷达上消失，引发外界“中国向伊朗运送防卫装备”的怀疑；中美达成一项贸易协议，中国在协议中承诺恢复对美稀土出口。但美国和欧洲仍面临对中国稀土的强烈依赖。

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本文是瑞士媒体关于中国话题的新闻、见解与观点文章的总结与摘要。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？点击这里，订阅这个时事通讯让你对此一目了然。

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下面是主要内容摘要：

台湾反击破坏海底电缆行为，并对一名涉事中国船长作出判决

6月13日瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，台湾台南市法院6月12日判处一名中国籍船长三年监禁，因他的货轮“鸿泰58”号涉嫌故意破坏海底电缆。这起案件引起广泛关注，被视为台湾捍卫自身权益、震慑潜在破坏行为的重要举措。法院认定，该船在明知海底有电缆的情况下仍抛锚，违反海巡署命令，导致电缆受损。尽管船长辩称不知情，但海图上电缆位置清晰可见，再加上这艘船行为异常，比如曾做“之”字形航行，更增加了蓄意破坏的嫌疑。

该案的敏感性在于涉案人员均为中国大陆公民，船长是唯一被起诉者，其余七名船员已被遣返。近年来，台湾周边海域频繁发生电缆断裂事件，仅2019-2023年间就有36起，许多都被怀疑与中国船只有关。

这艘船之所以引起怀疑，还因为它使用了不同的船名。这是参与破坏或走私等非法活动的船只惯用的伎俩。

台湾台南市法院的一名检察官

中国政府则坚决否认蓄意破坏的指控，称全球每年有上百起电缆断裂，多因拖网或锚具所致，指责台湾借机抹黑中国。然而，台湾方面指出，许多涉事船只悬挂监管薄弱国家的旗帜，船龄老旧，且与中国大陆、香港或澳门有关联。“鸿泰58”号正符合这些特征，因此被列入台湾的黑名单。

台湾自今年初以来加强了对可疑船只的监控，目前已有52艘船被列入黑名单。尽管尚无确凿证据表明“鸿泰58”号船长受中国政府指使，但台湾希望通过此次判决传递明确讯息：任何破坏关键基础设施的行为都将受到严惩，以维护国家安全与通信稳定。(NZZ外部链接/德)

6月17日，以色列特拉维夫上空，以色列防空系统 “铁穹 ”拦截从伊朗发射的导弹。
6月17日，以色列特拉维夫上空，以色列防空系统 “铁穹 ”拦截从伊朗发射的导弹。 Keystone-SDA

德黑兰的战略盟友北京：中国派往伊朗的神秘飞机背后有何玄机？

据瑞士首家街头新闻报德语《一瞥报》(Blick)于6月18日报道，继6 月 13 日以色列对伊朗发动袭击后，三架来自中国的货机在接近伊朗时从雷达上消失。

《一瞥报》引用英国《每日电讯报》的消息：这三架中国飞机都是在土库曼斯坦上空接近伊朗时从雷达上消失的。根据计划，其飞行目的地为卢森堡，但三架飞机似乎均未飞越欧洲上空。

“在伊朗和以色列冲突激烈之际，人们不禁对这些飞机上运载的货物产生怀疑。”文章写道。航空专家指出，相关的波音747货机常常用于运输军事装备和武器，特别是政府订单。这些飞机以其运输敏感货物的能力而闻名，特别是在执行与国防有关的任务时。

虽然空运危险或特殊货物必须向有关当局申报，但申报信息可以作假：过去，中国就曾试图以“风力涡轮机零件”的商业货物为幌子走私无人机武器部件。

“伊朗现政权的垮台将产生深远影响，给中东带来重大不稳定因素，并直接损害中国的经济和能源利益。”

Andrea Ghiselli，英国艾希特大学中国与中东关系专家

尽管备受国际社会批评，中国早前也曾向伊朗提供军事装备。但目前，中国若直接参与以伊冲突，可能会损害其稳定与美国关系的努力。鉴于这种态势，中国政府公开向德黑兰运送防卫装备的可能性“很低”，但不能完全排除这一可能性。(Blick外部链接/法)

欧洲稀土产业之所以发展缓慢，部分原因在于其开采和加工过程污染严重、成本高昂。
欧洲稀土产业之所以发展缓慢，部分原因在于其开采和加工过程污染严重、成本高昂。 Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

这是一项好的交易，但对中国更有利

瑞士跨地区的重要德语日报每日导报》(Tages-Anzeiger)于6月12日报道，中美近期达成一项贸易协议，中国在协议中承诺恢复对美稀土出口。然而，这对中国更为有利，美国和欧洲仍面临对中国稀土的强烈依赖。稀土是制造智能手机、战斗机、风力涡轮机等高科技产品的关键原料。中国长期掌握全球稀土供应主导权，并在与美国的贸易争端中将其作为战略武器，曾一度减少对美出口，导致美国企业如福特公司的一家工厂因原料短缺而停产。

“特朗普号称是世界上最有权势的人，但面对稀土他却无能为力。”

每日导报

尽管中国现阶段恢复出口，但其政策随时可能改变，尤其在地缘政治紧张时更具不确定性。这使得西方国家意识到，若不自主开采和加工稀土资源，将持续受制于中国。欧洲和美国虽早已意识到风险，但行动却很迟缓。直到最近，法国才开设了欧洲首家稀土磁铁加工厂。

欧洲稀土产业之所以发展缓慢，部分原因在于其开采和加工过程污染严重、成本高昂，因此西方国家往往将这类“脏活”外包给环保标准较低的国家。然而，若要真正摆脱对中国的依赖，西方必须承担起发展本土稀土产业的责任。

此次贸易争端应为西方敲起警钟，正如疫情期间芯片短缺促使欧美加快半导体产业布局一样。特朗普虽常被批评为经济民族主义者，但在稀土问题上，推动产业回流是必要之举。唯有如此，西方才能在未来的全球竞争中掌握更多主动权。(Tagesanzeiger外部链接/德)

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