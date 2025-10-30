瑞士媒体：”习近平深知权力交接的风险，因此其接班人问题一直悬而不决“

习近平的接班人人选一直扑朔迷离。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。 ①在中国共产党四中全会召开之际，外界再次聚焦习近平的接班人问题。②伯尔尼灯光秀《相约联邦广场》的视觉旅程带领观众环游世界，却刻意避开了西藏。③特朗普与习近平会晤前夕，中国称在台湾附近进行军事演习，台湾国防部驳斥了这一说法。

10 分钟

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

习近平为什么不指定接班人

10月23日瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，在中国共产党四中全会召开之际，外界再次聚焦习近平的接班人问题。现年72岁的习近平已掌权逾十年，权力集中程度超过毛泽东之后的任何领导人，但至今未明确接班人安排。

美国政治学者约瑟夫·托里吉安(Joseph Torigian)指出，习近平深知列宁主义体制中权力交接的风险，因此可能故意让接班人问题悬而未决。

“一旦某人被正式视为接班人，权力的实际归属就会立即出现混乱。” 约瑟夫·托里吉安(Joseph Torigian)，美国政治学者

托里吉安认为，习近平的统治风格深受其父亲习仲勋影响。虽然习仲勋曾是改革派代表，主张“以人为本”，但把党视为高于一切的存在。他的儿子遵循也是同样的逻辑：习近平强调国家主导与意识形态控制，相信只有党才能带领中国走向复兴，而五年计划正是体现国家战略优势的工具。

在习近平看来，西方民主制度因政权更替频繁而缺乏战略连贯性。他曾批评美国在气候政策上的反复，认为中国的制度更能实现长期目标。

瑞士媒体《Watson》外部链接在一篇关于中国地缘政治战略的社论中指出，习近平正在通过强化多边组织如上海合作组织(SOZ)来巩固其国际影响力，同时也在国内维持高度集权的统治结构。文章分析称：“中国正在构建一种‘多选项战略’，在不同场合灵活运用权力工具，这种模式也体现在习近平对接班人问题的处理上。”

尽管习近平强调“自我革命”与精神力量，但中国青年面临的就业压力与生活成本问题也在挑战他的执政理念。

托里吉安指出，习近平既是理想主义者，也深谙权力运作之道。他真正相信，只有让人民找到意义和成就感的政党才能带领中国走向未来。(NZZ外部链接/德)

瑞士联邦大厦灯光秀刻意避开了一个原本计划中的目的地-西藏。 Keystone / Christian Beutler

瑞士联邦广场灯光秀带你周游世界，却刻意绕开了西藏

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch于10月24日报道：在伯尔尼联邦广场上演的灯光秀《相约联邦广场》(Rendez-vous Bundesplatz)以30分钟的视觉旅程带领观众环游世界，从巴黎埃菲尔铁塔到印度泰姬陵，投影出各地著名地标。然而，这场视觉盛宴却刻意避开了一个原本计划中的目的地-西藏。

主办方布里吉特·鲁(Brigitte Roux)透露，原本打算在灯光秀中呈现西藏的文化与地貌，但遭到联邦议会办公厅(Parliamentary Services)的干预。“他们说西藏太具政治性，建议我们换一个地方，于是我们就改去了泰国。”

“这是议会向中国低头的表现，也是在限制艺术自由。” 法比安·莫利纳(Fabian Molina)，瑞士议会西藏友好小组联合主席

联邦议会办公厅解释称，由于灯光秀投影在瑞士联邦议会大厦的楼面上，涉及西藏可能引发政治联想，因此不批准包含西藏的初版脚本。他们强调，只有“无政治意图”的内容才被允许。

此举引发部分政界人士和学者的不满。议会国民院议员、议会西藏友好小组联合主席法比安·莫利纳(Fabian Molina)认为，展示西藏的文化和风景并不应被视为政治行为。

巴塞尔大学欧洲全球研究教授拉尔夫·韦伯(Ralph Weber)指出，中国对任何不符合其立场的关于西藏的表达都高度敏感。他说：“讽刺的是，灯光秀可能只是展示西藏的自然美景，这些画面甚至可能与中国的宣传一致，如果瑞士官方将西藏视为‘太政治化’，实际上是在顺应中国。”

灯光秀将持续至11月22日，每晚19点、20点和21点各演出一场，地点为伯尔尼联邦广场。(watson.ch外部链接/德)

中国日前在台湾附近进行军事演习的说法被台湾国防部否认(象征性图片)。 Keystone-SDA

特朗普与习近平会面前夕，中国称在台湾附近进行军事演习遭台湾驳斥

属于公共服务机构的瑞士德语广播电视10月27日报道，在中国国家主席习近平与美国总统唐纳德·特朗普计划会晤的前夕，中国在台湾附近进行军事演习，演练了空中封锁和精确打击，向台湾“炫耀武力”。

“中方称，排成战斗队形的J-10战斗机和可携带核武器的轰6-K 轰炸机飞入台湾周边空域进行模拟作战演习…… 中国国家电视台还播放了一段据称是投弹的视频。一名空军军官称，台湾海岸‘清晰可见’。” 文章写道。

但是，台湾国防部对中方叙述进行了驳斥，指出中方的报道是宣传和恐吓。在27日上午关于中国过去24小时军事活动的每日情况报告中，该部仅报告了四架中国军用飞机在岛屿附近出现。

据Watson.ch报道，习近平和特朗普在韩国亚太经合组织峰会举行之际会晤， 这次会面是习近平与特朗普在后者再次当选总统后的首次面对面会晤。

瑞士德语电视台SRF补充道，美国国务卿卢比奥日前表示，台湾不必为这次会谈感到担忧：“虽然美国与大多数国家一样，与台北政府没有正式的外交关系，但美国是台湾最重要的国际支持者和武器供应国。”(SRF外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容

相关内容 全球健康 二十年来瑞士中风死亡率减半 此内容发布于 瑞士一项全国性研究显示，在过去20年里，瑞士的中风相关死亡人数已减少一半。这项研究于10月29日的“世界中风日”前夕公布，可见预防与急救措施正逐渐见效。 更多阅览 二十年来瑞士中风死亡率减半

相关内容

相关内容 瑞士政治 瑞士政府反对学校实施儿童穆斯林头巾禁令 此内容发布于 佩戴头巾是伊斯兰教的一项重要义务，而儿童佩戴头巾被视为有助于培养其形成对信仰的认同感。当这种与众不同的行为与瑞士公立学校的规范发生碰撞时，瑞士政府认为应采取中立立场。 更多阅览 瑞士政府反对学校实施儿童穆斯林头巾禁令

相关内容

相关内容 瑞士体操选手世锦赛摘铜创造历史 此内容发布于 诺埃·塞弗特(Noe Seifert)在雅加达举行的2025年竞技体操世锦赛全能决赛中书写了瑞士体操史新篇章。这位来自阿尔高州的选手凭借在六个单项上的卓越表现爆冷夺得铜牌，实现了奖牌梦想。 更多阅览 瑞士体操选手世锦赛摘铜创造历史

相关内容

相关内容 民主 多数瑞士政界人士遭遇仇恨与威胁 此内容发布于 一项调研显示，几乎所有瑞士议员在过去两年中都曾因其政治职务而遭遇过敌意。 更多阅览 多数瑞士政界人士遭遇仇恨与威胁

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

参与讨论

瑞士资讯swissinfo.ch用10种语言报道瑞士。参与我们的讨论，你可以对瑞士的各类新闻、事件、现象、投票等等畅所欲言。而且，你的留言会被自动翻译成其他9种语言。⁠也就是说，你可以通过我们平台，与全世界80%的读者进行对话-不分国家，不分语言，不分时间。

本周讨论话题：

相关内容 讨论 提问者： Benjamin von Wyl 您的国家能够抵御反民主势力吗？ 自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。 参与讨论 18 赞 查看讨论

通讯订阅

订阅我们的«瑞士媒体里的中国»时事通讯，了解瑞士媒体关于中国话题的新闻、观点及分析文章的总结。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？这个时事通讯让你对此一目了然。

当然，你也可以挑选你喜欢或关注的话题，订阅我们的最新及最热门文章。

最后，如果你对我们的报道有任何想法或建议，请随时与我们联系。 ​

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于11月6日星期四发布。

致以来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部