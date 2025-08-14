瑞士媒体：尽管中国在崛起，但长远来看，自由市场经济更具优势

中国当前的电动车和太阳能产业面临产能过剩和市场萎缩的问题 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。如果国家像控制APP一样控制经济，这就不是进步，而是畸形的倒退；中国一款名为《报复拜金女》的电子游戏引发对社会问题热议，暴露男性对女性独立的焦虑与抵触；各国对中国和印度药品的高度依赖可能给自身带来致命后果。

11 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

尽管中国在崛起，但长远来看，自由市场经济更具优势

8月8日瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)以“尽管中国在崛起，但长远看，自由市场经济更具优势”为题进行了报道，文章以中国游客在西方国家的体验为切入点，描绘了一个由国家主导的高效、科技化的中国社会，与西方自由市场经济体的缓慢和繁琐现状形成鲜明对比。

“西方人到中国旅游，感觉自己身处未来；而中国人到我们这里，却感觉自己身处过去。” NZZ

该报记者指出，中国的经济体制虽然自称为共产主义，但实际上是一个高度控制的混合体制，其工业和科技实力已成为全球领先者，然而，这种由国家控制推动的进步是一种“得不偿失的胜利”，因为它牺牲了自由和创新的根基。

这位记者强调，真正的进步来自自由选择而非强制命令。自由市场经济虽然发展缓慢，但其开放性和对个人选择的尊重，才是持续繁荣的关键。他以苏联的失败为例，说明计划经济在初期可能取得突破，但最终会因扭曲资源配置而陷入困境。中国当前的电动车和太阳能产业面临产能过剩和市场萎缩的问题。

中国游客可能希望有一个超级应用程序，让他们能够方便地在西方国家掌握一切。但是，试想如果国家像控制一个应用程序一样控制经济，这就不是进步，而是畸形的倒退。 NZZ

他指出，中国的崛起并非完全依赖控制，而是部分得益于市场机制的引入。自1980年代以来，中国允许私营企业在竞争中发展，但近年来习近平加强国家干预，反而削弱了创新能力。这种受控经济虽带来便利，但也集中权力，限制自由，最终阻碍发展。

瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF外部链接曾在一篇报道中说，因目前经济的停滞状态，中国政府试图从投资驱动型经济转向消费驱动型经济的努力，可能削弱中央对经济的控制。改革进展缓慢，西方专家对此改革的可持续性持怀疑态度。

NZZ最后在文章中呼吁，瑞士不能仅靠保守维持现状，而应积极维护经济自由空间。(NZZ外部链接/德)

尽管中国政府打压女权活动，但女性自我意识的提升已在文化领域显现。 KEYSTONE

把厌女症当作娱乐：中国新款游戏热背后的社会问题

8月2日，日瑞士德语日报《新苏黎世报》(NZZ)报道，中国一款名为《报复拜金女》的新电子游戏近期登上下载榜首，引发广泛争议。游戏讲述一名男子因遭女性欺骗而展开报复的故事，其中暗藏对一位已故网红“胖猫”的致敬代码。这位网红(本名刘杰)是一位年轻游戏主播，于2024年4月因情感纠纷跳江自杀。他的死在社交媒体上引发大量针对女性的攻击，尽管警方澄清其前女友并无不当行为。

该事件揭示了中国社会中日益增长的性别紧张与孤独感。诈骗案件频发，尤其是所谓“杀猪盘”-犯罪团伙假扮女性诱骗男性转账。中国男性人口长期过剩，2020年人口普查显示，约有3000万男性面临婚姻困境，尤其在农村地区，30岁以上单身男性难觅伴侣。

中国社会正面临性别关系的深刻转型，如何在保障个人自由与社会和谐之间取得平衡，仍是一个亟待解决的课题。 NZZ

这一现象部分源于1980-2015年实行的独生子女政策，导致性别比例失衡。中国传统婚姻观念要求男性提供经济保障，如彩礼和住房，这加剧了年轻男性的压力。与此同时，女性则因教育水平提高和对婚姻角色的重新定义，越来越倾向于晚婚或不婚。2021年中国共青团调查显示，近44%的18-26岁女性不愿或不确定是否结婚。

尽管中国政府打压女权活动，但女性自我意识的提升已在文化领域显现。近期上映的女性题材影片和反家暴立法反映出社会在变迁。而《报复拜金女》这类游戏的流行，则暴露出部分男性对女性独立的焦虑与抵触。

全球90%的抗生素产自中国。 Keystone / Christian Beutler

“中国能在几周内使我们陷入供应危机”

瑞士电信互联网服务提供商电子信息平台Bluewin.ch 8月11日发布的、名为《中国能在几周内使我们陷入供应危机》的文章指出，各国对中国和印度药品的高度依赖可能给自身带来致命后果。

制药专家Nam Trung Nguyen发出警示：如果地缘政治紧张局势加剧，可能会导致危及生命的药品供应短缺，比如手术可能因为缺乏麻醉剂而推迟。目前，瑞士已经缺货约700种药物，其中包括至关重要的抗生素和止痛药。

“德国的Stada公司在东欧投资时曾遭到嘲笑。如今，(这一决策让)他们比竞争对手更具独立性，同时受益于低廉的工资和良好的声誉。” Nam Trung Nguyen，制药业专家

文章写到，全球抗生素产量的90%来自中国。2016年，一家中国工厂发生爆炸，导致全球70%的重要储备抗生素供应中断。如果中国利用这种依赖关系进行政治博弈，其他国家可能在几周内就陷入供应危机。

Nam Trung Nguyen认为，美国的关税战可能为制药业行业带来转机：一边，特朗普希望诺华和罗氏等制药巨头在美国生产，以创造就业机会；另一边，制药企业也希望降低对中国市场的依赖-这是一种双赢的局面。

Nam Trung Nguyen建议制药公司把工厂建在政治稳定但成本低廉的地区，比如东欧或巴尔干地区。转移生产基地需要十几年、二十年的时间。“但我们必须现在就开始行动-这关乎所有人的健康。” Nam Trung Nguyen强调。(bluewin.ch外部链接/德)

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

鲶鱼正悄然进入瑞士餐厅

这种欧洲最大的淡水鱼正越来越频繁地出现在瑞士湖泊中，在瑞士法语区还因其味道鲜美而备受推崇。

瑞士缺课的儿童与青少年越来越多

在瑞士,越来越多的孩子和青少年正在"远离校园"-这可不只是逃学这么简单。教师协会发出警告,学生反复缺课已成为一个日益严重的问题,有时一缺就是好几天,甚至几周。。这也是全球教育系统正面临的一个共同挑战,教育机构呼吁采取应对措施。

雌性大猩猩：避开亲缘雄性，防止近亲繁殖

苏黎世大学(University of Zurich)的一项研究指出,猩猩一生可以多次更换群体,但雌性大猩猩会避开与自己一同成长的雄性,从而防止近亲繁殖。

乌鸦太聪明？瑞士研发AI稻草人反制

瑞士联邦食品科技农业研究所(Agroscope)希望借助人工智能来智胜乌鸦类鸟群。目前,该机构正在测试一种系统,以更有效地预防乌鸦和白嘴鸦对农作物造成损害。

更多瑞士新闻简讯可点击这里查看。

下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于8月21日星期四发布。

来自伯尔尼的问候！

瑞士资讯中文部