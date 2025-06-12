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瑞士媒体：美国中央情报局正在中国招募间谍

美国中央情报局(CIA)正集中精力从中国和俄罗斯招募间谍。
美国中央情报局(CIA)正集中精力从中国和俄罗斯招募间谍。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。美国中央情报局(CIA)遇到人手不足问题-他们制作了两部中文宣传视频，集中精力从中国和俄罗斯招募间谍；特朗普与习近平进行了上任以来的首次正式通话，谈话内容主要集中在持续紧张的中美贸易冲突上；泰国成为继台湾和尼泊尔之后第三个承认同性婚姻的亚洲国家，中国同性恋人群关注赴泰结婚的可能。

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本文是瑞士媒体关于中国话题的新闻、见解与观点文章的总结与摘要。瑞士媒体关于中国都在报道哪些主题？点击这里，订阅这个时事通讯让你对此一目了然。

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下面是主要内容摘要：

美国中央情报局正在中国招募间谍

瑞士双语新闻门户网站Watson.ch于6月5日报道，美国中央情报局(CIA)遇到人手不足问题。因此，他们现在正集中精力从中国和俄罗斯招募间谍。美国中情局制作了两部针对不同社会阶层人的中文视频。

其中一个视频展示了一位高级政府官员，在他与妻子外出吃饭时，注意到自己一直被摄像机和特工监视。第二段视频针对的是年轻公务员。视频中的年轻人工作过度，深夜才回到父母家中。他羡慕自己上司名利双收，有豪华轿车接送的生活。

沮丧之余，两人在视频的最后都联系了中情局。视频最后会显示一个链接，通向暗网。潜在的中国间谍可以通过这种方式与外国情报部门取得联系。这些视频通过中国的各种社交网络传播。中情局深信，尽管中国有互联网审查制度，但视频的传播会送达正确的人手中。

“如果没有效果，我们就不会制作新的视频。”

John Ratcliffe，美国中情局局长

据《华盛顿邮报》报道，自2019年以来，中情局的新招人员大幅减少。报道称，原因之一是冠状疫情期间，潜入大型会议、会见或招募联系人和线人变得更加困难。另一个问题是始于 2010 年的二十多名中国间谍的曝光。据报道，情报部门仍未从这一打击中恢复过来。

据美国中央情报局称，三年前，这种招募方法已在俄罗斯取得成功。除在中国外，他们在伊朗和朝鲜也使用了这种招募方式。(Watson.ch外部链接/德)

美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平进行了上任以来的首次正式通话。
美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平进行了上任以来的首次正式通话。 Copyright 2017 The Associated Press. All Rights Reserved.

特朗普与习近平进行了上任以来的首次正式通话

6月5日瑞士公共服务机构-瑞士德语广播电视SRF报道，美国总统唐纳德·特朗普与中国国家主席习近平进行了上任以来的首次正式通话，谈话内容主要集中在持续紧张的中美贸易冲突上。此次通话持续约一个半小时，主要围绕今年5月达成的贸易协议细节展开讨论，并未涉及俄罗斯、乌克兰或伊朗等其他国际议题。

在通话中，习近平邀请特朗普访问中国，特朗普也邀请习近平访问华盛顿，双方均表达了积极回应。特朗普在通话后表示取得了“非常积极的成果”，并强调双方将很快展开进一步的贸易谈判。他还提到，根据协议，稀土供应问题应得到解决，尽管未透露具体细节。稀土是全球高科技产业的重要原材料，而中国在该领域占据主导地位。

作为两个伟大国家的元首我们都期待这次访问。”

美国总统特朗普在接到中方邀请时表示

特朗普宣布，美国财政部长斯科特·贝森特、商务部长霍华德·卢特尼克及贸易代表贾米森·格里尔将率团与中方进行新一轮谈判，具体时间和地点将稍后公布。

中方在会谈后的声明中语气较为克制。习近平强调，中方一贯信守承诺，既然双方在日内瓦达成共识，就应共同履行协议。他呼吁美方客观看待中方所做的努力，并撤销针对中国的不利措施。两国元首一致同意，双方团队应继续落实所达成的共识，尽快启动新一轮磋商。

此次通话被视为缓解中美紧张关系的重要一步。自特朗普上任以来，他对中国采取强硬贸易立场，引发全球市场担忧。此次直接对话显示出双方在解决分歧方面的意愿，也为未来的谈判奠定了基础。(Srf外部链接/德)

中国同性恋人群关注赴泰结婚的可能。
中国同性恋人群关注赴泰结婚的可能。 Keystone / Peter Schneider

中国男同伴侣泰国完婚：在中国不可能的事情

瑞士免费通勤小报《20分钟报》(20 Minuten)近日报道了一对中国男性同性恋赴泰国结婚的新闻，同时介绍了中国社会中，性少数群体的境况。

今年 1 月，泰国成为继台湾和尼泊尔之后第三个承认同性婚姻的亚洲国家。泰国新婚姻法不再包含任何有关性别的内容，同性伴侣在继承、财产和收养方面享有与异性伴侣相同的权利。

在曼谷附近的芭堤雅海滩，王增羿(Wang Zengy，音译)和宋基函(Song Jihan，音译)身着白色西装，在亲人面前交换了戒指，在此之前，两人在泰国婚姻登记册上签了字，正式成为夫夫，也成为第一对在泰国结婚的中国同性恋情侣。

“泰国是一个更加自由的国家，我们的(性少数)群体更加包容。”

王增羿，中国男同性恋者

《20分钟报》写道：“中国于1997年实现了同性性行为的非刑罪化，但同性婚姻不被承认，同性恋的社会污名仍然普遍存在…… 在经历了21世纪最初10年的缓和期后，LGBT+ (性取向少数和性别少数)群体近年来受到压制。”

据帮助中国同性情侣在泰国完婚的私人顾问Owen Zhu介绍，对海外同性伴侣来说，赴泰办理同性婚姻最大的困难就是行政手续，尤其是申请泰国当局要求的独身证明。一旦准备好各种文件，外国人在泰国登记结婚相对容易，而且费用也不高。尽管中国不承认在国外登记的同性婚姻，但Zhu认为，这一程序满足了其客户“被接纳”的心理需求。(20 Minuten外部链接/法)

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